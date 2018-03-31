"Türkiye, ekonomideki büyümede Çin ve Hindistan'ı geride bıraktı"

AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'de ekonomide yüzde 7.4'lük bir büyüme sağlandığını belirterek, "Türkiye ekonomisi, dünya ekonomisinin yüzde 85'ini oluşturan G20 ülkeleri içerisinde birinci sırada büyümesini tamamladı. Çin ve Hindistan gibi ülkeleri geri bırakan bir büyüme oranı yakaladık. Geçen yıl Avrupa Birliği içerisinde en büyük büyümeyi, Türkiye sağladı" dedi.

AKP Genel Başkanı Yılmaz, Van'daki işadamlarıyla bir otelde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Yılmaz, burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin ekonomideki büyüme hızının Çin ve Hindistan gibi ülkeleri geride bıraktığını belirterek şunları söyledi:



"Türkiye ekonomisi, geçen dünya ekonomisinin yüzde 85'ini oluşturan G20 ülkeleri içerisinde birinci sırada büyümesini tamamladı. Ekonomide yüzde 7.4 büyüme sağladı. Çin ve Hindistan gibi ülkeleri geri bırakan bir büyüme oranı yakaladık. Geçen yıl Avrupa Birliği içerisinde en büyük büyümeyi Türkiye sağladı. Avrupa'da bir tek İrlanda' var. Onun büyüklüğünü de takdir edersiniz. Tarımımızda yüzde 5'e yakın bir büyüme var. Sanayimiz ve hizmetlerimiz dahil, bütün sektörlerden kaynaklanan bir büyüme olduğunu görüyoruz. İhracatın, turizmin dış talebin de destek verdiği bir büyüme oldu. Sadece tüketimden kaynaklanan bir büyüme olmadı. Yatırımların da destek verdiği büyüme oldu. Özellikle geçen sene inşaat sektöründe önemli yatırımlar gördük. Son altı aylık dönemde ise sevindirici olan makine teçhizat yatırımlarında çok önemli bir artış yaşandığını yine rakamlardan görüyoruz. Bu büyümemiz aynı zamanda istihdam dostu bir büyüme oldu. Bu yılın ocak ayı ile geçen yılın ocak ayını mukayese ettiğiniz zaman 1 milyon 600 binin üzerinde ekonomimiz istihdam üretti. Bütün Avrupa'yı topladığınız zaman 500 milyondan fazla nüfus olmasına rağmen 2 milyon ek istihdam oluşturmuşlar. Biz 80 milyon nüfusumuzla 1 milyon 600 bini aşan ek istihdam oluşturduk. Bu gerçekten önemlidir. Buna biz kapsayıcı büyüme diyoruz. Bu durum sadece belli illerden kaynaklanan bir büyüme değil, bütün Türkiye'den kaynaklanan bir büyümedir. "

Van'a bir yılda 500 bin İranlı turist geldi

Van'a geçen yıl 500 binin üzerinde İranlı turistin geldiğini anlatan Cevdet Yılmaz, "Bu durum, Van ekonomisin ne durumda olduğunu gösteren çok önemli bir göstergedir. Bu yıl turizm sezonunun Van'dan başlıyor olması çok güzel. Bu bölgelerimiz uzun bir zaman medyada farklı haberlerle gündem oldular. Şimdi yeni bir dönemdeyiz ve çok şükür çok daha güvenli bir ortamda farklı gelişmeleri görüyoruz. Güvenlikle ekonomi arasında çok güçlü bir bağ var. Güvenliğin olmadığı yerde, ekonomik gelişme ve kalkınma olmuyor. Güvenlik ve huzur ortamı olunca işte ne güzel meralarımız halkımıza açılıyor. Bu güvenli ortamda özellikle tarımda ve hayvancılığın Van'da geliştiğini göreceğiz. Güvenli bir ortam turizmin de alt yapısıdır. 2014 yılında yaşanan birtakım olumsuz hadiselerle İranlı turistlerin valizlerini alıp gittiğini çok net bir şekilde hatırlıyoruz. Şimdi daha bir güvenli bir ortamda yüz binlerce turist geliyor. Esnafımız kazanıyor, gençlerimiz yeni iş imkanlarına kavuşuyor. Güvenli bir ortam, sanayi yatırımları için de olmazsa olmazdır. Gerek Vanlı işadamlarının yatırım yapması gerekse de dışarıdan gelerek buraya yatırım yapmaları konusunda güvenli ortam önemlidir. Güvenli olmayan bir ortamda ne sermayeyi tutabilirsiniz, ne de yetişmiş elemanı tutabilirsiniz. Beyin göçü de olur, sermaye göçü de olur. Ama güvenli ortamınız varsa, dışarıdan beyin göçü alırsınız, sermayeyi de buraya çekersiniz" dedi. (DHA)