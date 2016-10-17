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Yaşam

Türkiye, ekmek tüketiminde dünyada rekor kırıyor

Türkiye yıllık kişi başı 199.6 kilo ile dünyada en çok ekmek tüketen ülke olarak 2000 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

17 Ekim 2016 13:37

Bilinen en eski ve uzmanların en çok eleştirdiği gıda maddesi ekmeği dünyada en çok tüketen ülke olarak Türkiye, rekoru elinden bırakmıyor.  

Yeni mesaj gazetesinin haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri, Türkiye’de halkın günlük enerjisinin ortalama yüzde 40'ını sadece ekmekten aldığını ortaya koyuyor. Bu kapsamda en temel tüketim maddelerinden biri olan ekmeğin kaliteli, besleyici ve hijyenik olması büyük önem taşırken, ekmeğin üretiminde en temel unsur olan maya ise başrolü üstleniyor. Dünya Ekmek Günü nedeniyle bir açıklama yapan uzmanlar, Türkiye’nin yıllık kişi başı 199.6 kilo ile dünyada en çok ekmek tüketen ülke olarak 2000 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiğini ve halen bu rekoru elinde tuttuğunu dile getirdi. 

 

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