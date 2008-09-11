Türkiye dünyaya mesafeli

ABD merkezli German Marshall Fund adlı Amerikan kuruluşunun Transatlantik Eğilimler anketinin sonuncusu, Türkiye’nin başka ülkelere ve halklara soğuk bakan, uluslararası meselelerde tek başına hareket etmeyi tercih eden, kendisini Batılı hissetmeyen ve Avrupa Birliği’ne tam üye olacağına inanmayan bir ülke olduğunu gösterdi.



Yalnız hareket etme yanlısıyız



ABD merkezli bir düşünce ve araştırma German Marshall Fonu tarafından Amerika’da ve Avrupa’da her yıl gerçekleştirilen “Transatlantik Eğilimler” araştırmasının son bulguları, Türklerin uluslararası arenada ‘yalnız’ hareket etme yanlısı olduklarını, kendilerinden başka hiçbir ülke ve halkı fazla sevmediklerini kendilerini Batılı saymadıklarını Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olabileceğine inanmadıklarını ortaya koydu.



Yüz yüze tepkiler



Türkiye için ‘yalnız ve kızgın bir ülke’ portresi çizen araştırma bu yılın haziran ayında Avrupa Birliği’ne üye 11 ülke, AB ve Türkiye’de yapıldı. Araştırmanın Türkiye bölümü yüz yüze görüşmelerle gerçekleştirildi.



Filistinli kardeşlere sıcak bakış



Araştırmanın en çarpıcı bulgularından birini, ankete katılanların hangi ülke ve halklara yönelik duygularının sıcak olduğunu saptamaya yönelik ‘termometre’ de görmek mümkün. Buna göre, Türklerin, 0 ile 100 derece arasındaki ‘sıcaklık’ endeksinde, ‘nötr’ olarak tanımlanan 50 derecenin üzerinde tuttukları tek ülke Türkiye. Ankete katılanlar, Türkiye’ye duydukları sıcak hisleri ortalama 80 derece ile ifade ederken, bu derecenin 2007’deki düzeyin 6 basamak altında olması da dikkat çekiyor. Her biri 50 derecenin altında olmakla birlikte, Türklerin en sıcak baktıkları diğer ülke ve halklar ise şöyle sıralanıyor: Filistinliler (44 derece), AB (33 derece), İran (32 derece).



İsrail’e karşı ‘buz’ gibi soğuğuz



AB’ye olan ‘sacak’ bakışın son bir yılda 7 derece ile anlamlı bir yükselme kaydetmiş olması da araştırmanın çarpıcı bulguları arasında. İsrail 8 derece ile, ankete konu olanlar arasında, Türklerin en soğuk baktığı ülke.



German Marshal Fund’ın araştırmasında Türkiye’nin Batı’yla ortak değerlere sahip olduğunu söyleyen Türkler yüzde 29’a kalırken, “O kadar farklı değerlerimiz var ki Türkiye batı’nın parçası olamayacak kadar farklı değerlere sahip olduğunu söyleyenler yüzde 57 ile bu konudaki Türk eğilimin çok yakın bir oranda.



AB’li olacağımıza bizden çok inanıyorlar



Uluslararası meselelerde Türkiye’nin kiminle işbirliği yapması gerektiği sorusuna verilen yanıtlarda, “Yalnız hareket etmeli” seçeneği yüzde 48 ile en fazla tercih edilmiş. Türkiye’de AB’ye tam üye olmanın iyi olacağını savunanlar yüzde 42 iken, AB’ye üye olmanın olasılığının kuvvetli olduğunu düşünenler, yüzde 26’yı geçmiyor. Oysa AB’deki bakış bunun tam tersi. 11 AB ülkesindeki deneklerden sadece yüzde 21’i Türkiye’nin AB’ye üye olmasını olumlu görüyor, buna karşın Türkiye’nin AB’ye katılmasını yüksek olasılık sayan Avrupalıların oranı yüzde 60. Velhasıl, AB vatandaşları Türkiye’yi aralarında istemeseler bile, tam üyeliğin kaçınılmaz olacağını düşünüyorlar.

