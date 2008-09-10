Türkiye dünyanın Şanzelize’si olacak

Sanayi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye’yi, Paris’in ünlü Şanzelize Caddesi’ne benzeterek, “Türkiye de dünyada Doğu ve Batı arasında Şanzelize olacak. O cadde gibi önem kazanacak. Şanzelize’de bir dükkanın değeri neyse, Türkiye’nin değeri de budur” dedi.



Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’na (TİSK) gerçekleştirdiği ziyaretinde Sanayi Bilgi Sistemi ile Sanayi Stratejisi hakkında TİSK yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Çağlayan, “Türkiye Doğu ve Batı arasında üs olacak nitelikte bir ülke. Avrupa ve Avrasya’nın mal ve hizmet üretim üssü olacağız. Avrupa artık üretemez hale geldi. Oradan birçok sektör Türkiye’ye yatırıma geliyor. Yıl sonuna kadar da birçok yeni yatırım olacak. En güvenli liman Türkiye” dedi.

