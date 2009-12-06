'Türkiye dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden'

T24 - Citi Bank'ın bünyesinde bulunduğu Citi Group, Türkiye'yi hızlı büyüyecek ülkeler arasında gösterdi.



Citi Group'un raporundan derlenen bilgiye göre, küresel büyüme ortalaması yüzde 3,2 olurken, Türkiye'nin Orta Vadeli Program'da belirlenen yüzde yüzde 3,5 oranındaki büyüme hedefinin de üstünde bir büyüme oranı olan yüzde 4,2 oranında büyüyeceğini belirtti.

Citi Group, Türkiye'nin bundan sonraki süreçte pozitif yönlü ekonomik toparlanma sürecine gireceğini ve küresel toparlanmanın hızlanmasına paralel olarak büyümenin belirlenen hedeflerin üstüne çıkarak revize edileceğini kaydetti.

Özel sektörün tüketim ve yatırım harcamalarındaki artış, toparlanan küresel ekonomiyle birlikte Türkiye'nin ekonomik büyüme sürecine olumlu katkıda bulunacağı vurgulandı.

Dünyanın en büyük bankacılık grubunun yaptığı değerlendirmeye göre, Türkiye, 2011 yılında yüzde 5,5, 2012 yılında yüzde 5,8 ve 2013 yılında yüzde 6 oranında büyüyecek.





IMF anlaşması önemli bir belirsizlik

Türkiye için IMF anlaşmasının önemli bir belirsizlik oluşturduğuna dikkat çeken Citi Group, gelecek yıl, gelecek yıl mali baskıların artacağını, gerek baz etkisi, gerekse emtia fiyatlarındaki artış nedeniyle enflasyonun yükselebileceği uyarısında bulundu.

Önümüzdeki yıl, küresel talep iştahının artması ve Türkiye'nin programladığı özelleştirmeleri yapabilmesi halinde IMF anlaşmasına gerek kalmayabileceğini vurgulayan Citi Group, ancak Türkiye'nin sadece iyi bir şansa değil, iyi politikalar uygulamasına da ihtiyacı olduğunu kaydetti.





Bütçe açığı kademeli olarak daralacak

Gruba göre, gelecek yıl biraz yükselecek olan enflasyon, 2011 yılından itibaren tek haneli rakamlarda ve yüzde 5'in altına doğru gerileyecek. Sanayileşmiş G7 ülkelerinin bütçe açıkları, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 10'u ve üzerinde olurken, Türkiye'nin de içinde olduğu Yükselen Piyasaların bütçe açıkları, 2013'e kadarki süreçte daralacak.

Citi Group, Türkiye'nin gelecek yıl, yüzde 5 düzeyinde tahmin edilen bütçe açığının, 2011 yılında yüzde 4,2 oranına gerileyeceğini ve bundan sonraki süreçte gerilemeye devam edeceğini kaydetti. Bankacılık grubu, gelecek yıl Cari Açığın GYSH'nın yüzde 3,8 ve 2011 yılında da yüzde 4 olacağı tahmininde bulundu.