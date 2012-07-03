Türkiye dünyanın en değerli 19. ülkesi oldu

Marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’in yaptığı ”Marka Ülkeler” araştırmasının sonuçlarına göre Türkiye, 487 milyar dolar marka değeri ile dünyanın en değerli 19. ülke markası oldu.
Geçen yıla göre marka değerini 114 milyar dolar artıran Türkiye; Polonya, Avusturya, Belçika, Yunanistan gibi Avrupa Birliği (AB) üyesi bir çok ülkeyi gerisinde bıraktı.
AA muhabirinin Brand Finance’in yaptığı ”Marka Ülkeler” araştırmasından derlediği bilgilere göre, ülkelerin yatırım, turizm, ürünler ve yetenek olmak üzere dört ana kritere göre değerlendirildiği araştırmada Türkiye’nin marka değeri 487 milyar dolar olarak hesaplandı.
Marka değerini bir yılda 114 milyar dolar artıran Türkiye, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da tüm ülkeler arasında 19. sırada yer aldı.
ABD birinciliği bırakmadı
ABD’nin yaklaşık 15 trilyon dolar marka değeri ile yine birinci olduğu listede Çin, geçen yıla göre bir basamak yükselerek Almanya’nın önüne geçti ve yaklaşık 5 trilyon dolar marka değeri ile dünyanın en değerli ikinci ülke markası oldu.
Gürcistan ile Kamerun ise 9’ar milyar dolarlık marka değerleriyle listenin sonunda yer buldu.
Araştırmanın sonuçlarına göre, en önemli gelişmelerden birini iki basamak yükselerek 8. sıraya yükselen Brezilya gösterdi. Geçen yıl ölçülen marka değerini 114 milyar dolar artırarak toplamda 487 milyar dolar marka değerine ulaşan Türkiye ise bir çok AB üyesi ülkeyi gerisinde bıraktı.
Polonya, listede geçen yıla göre dört basamak yükselerek, önemli bir başarıya imza attı ancak yine de Avusturya, Belçika gibi AB üyesi bir çok ülkeyle birlikte Türkiye’nin gerisinde kaldı.
Yunanistan 20 basamak birden düştü
Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden biriyle uğraşan Yunanistan ise listede 20 basamak birden düşerek 73 milyar dolar marka değeri ile 55. sırada yer aldı.
Aynı şekilde borçlarıyla başı dertte olan İtalya da geçen yıla göre 3 basamak birden düşerek, 1 trilyon 104 milyar dolarlık marka değeriyle 10. sıraya geriledi.
Dünya Ekonomik Forumu ve Dünya Rekabet Merkezi işbirliği ile yürütülen Brand Finance’in araştırmasına göre, ülke marka stratejisine sahip ülkeler yabancı yatırım, turizm ve ihracat açısından verimliliklerini artırırken Gayri Safi Mili Hasılalarını da geliştiriyor.
"Turquality Programı, araştırmanın başarı hikayeleri arasında yer aldı"
Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, bir ülkenin markasının, o ülkenin refahı üzerinde doğrudan etkili olduğu gibi küresel rekabet avantajı sağlamasına da katkıda bulunduğunu bildirdi.
Güçlü bir ülke markasının, o ülkenin çıktılarına ayrıcalık kazandırdığını vurgulayan İlgüner, Türkiye’nin geliştirdiği Turquality Programı ile araştırmanın başarı hikayeleri arasında yer aldığını ifade etti.
Türkiye’nin bir ülke marka stratejisi geliştirmesi ve başarı ile yönetmesi halinde sağladığı gelişmeyi farklı alanlarda taçlandırarak sürdürebileceğine dikkati çeken İlgüner, ülkenin ulusal yetenek geliştirme programlarının yanı sıra uluslararası yetenekleri cezbedecek programlar geliştirmesi gerektiğini de söyledi.
İlgüner, İstanbul’un bunun için önemli bir fırsat sunduğunu da sözlerine ekledi.
Dünyanın en değerli 50 ülke markası
Dünyanın en değerli 50 ülke markası ve bir yıl içerisindeki değişimleri şöyle: (milyar dolar)
Ülke 2011 2012 Fark
ABD 12.351 14.641 2.290
Çin 3.018 4.847 1.829
Almanya 3.091 3.903 812
Japonya 1.960 2.552 592
İngiltere 1.895 2.189 294
Fransa 1.829 1.963 134
Kanada 1.251 1.611 360
Brezilya 941 1.376 435
Hindistan 1.218 1.247 29
İtalya 1.570 1.104 -466
Rusya 847 1.058 211
Avustralya 673 952 279
İspanya 725 908 183
İsviçre 549 885 336
Hollanda 801 872 71
Meksika 672 767 95
G. Kore 572 722 150
İsveç 449 666 217
Türkiye 365 487 122
Polonya 271 472 201
Avusturya 301 418 117
Tayvan 297 383 86
Belçika 363 380 17
Danimarka 236 366 130
S. Arabistan 363 364 1
Singapur 213 290 77
Finlandiya 222 278 56
Norveç 202 268 66
Endonezya 187 260 73
Tayland 195 252 57
G. Afrika 157 222 65
Malezya 167 205 38
Hong Kong 216 202 -14
Arjantin 127 201 74
BAE 140 193 53
Venezuela 133 180 47
Çek Cumhuriyeti 108 166 58
Şili 112 161 49
Romanya 108 158 50
Filipinler 101 141 40
Kolombiya 106 139 33
İrlanda 122 137 15
Katar 98 135 37
İsrail 107 135 28
Ukrayna 73 124 51
Vietnam 79 114 35
Mısır 82 112 30
Yeni Zelanda 93 111 18
Peru 90 107 17
Kuveyt 106 95 11