Türkiye dünyanın en değerli 19. ülkesi oldu

Marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’in yaptığı ”Marka Ülkeler” araştırmasının sonuçlarına göre Türkiye, 487 milyar dolar marka değeri ile dünyanın en değerli 19. ülke markası oldu.

Geçen yıla göre marka değerini 114 milyar dolar artıran Türkiye; Polonya, Avusturya, Belçika, Yunanistan gibi Avrupa Birliği (AB) üyesi bir çok ülkeyi gerisinde bıraktı.

AA muhabirinin Brand Finance’in yaptığı ”Marka Ülkeler” araştırmasından derlediği bilgilere göre, ülkelerin yatırım, turizm, ürünler ve yetenek olmak üzere dört ana kritere göre değerlendirildiği araştırmada Türkiye’nin marka değeri 487 milyar dolar olarak hesaplandı.

Marka değerini bir yılda 114 milyar dolar artıran Türkiye, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da tüm ülkeler arasında 19. sırada yer aldı.

ABD birinciliği bırakmadı

ABD’nin yaklaşık 15 trilyon dolar marka değeri ile yine birinci olduğu listede Çin, geçen yıla göre bir basamak yükselerek Almanya’nın önüne geçti ve yaklaşık 5 trilyon dolar marka değeri ile dünyanın en değerli ikinci ülke markası oldu.

Gürcistan ile Kamerun ise 9’ar milyar dolarlık marka değerleriyle listenin sonunda yer buldu.

Araştırmanın sonuçlarına göre, en önemli gelişmelerden birini iki basamak yükselerek 8. sıraya yükselen Brezilya gösterdi. Geçen yıl ölçülen marka değerini 114 milyar dolar artırarak toplamda 487 milyar dolar marka değerine ulaşan Türkiye ise bir çok AB üyesi ülkeyi gerisinde bıraktı.

Polonya, listede geçen yıla göre dört basamak yükselerek, önemli bir başarıya imza attı ancak yine de Avusturya, Belçika gibi AB üyesi bir çok ülkeyle birlikte Türkiye’nin gerisinde kaldı.

Yunanistan 20 basamak birden düştü

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden biriyle uğraşan Yunanistan ise listede 20 basamak birden düşerek 73 milyar dolar marka değeri ile 55. sırada yer aldı.

Aynı şekilde borçlarıyla başı dertte olan İtalya da geçen yıla göre 3 basamak birden düşerek, 1 trilyon 104 milyar dolarlık marka değeriyle 10. sıraya geriledi.

Dünya Ekonomik Forumu ve Dünya Rekabet Merkezi işbirliği ile yürütülen Brand Finance’in araştırmasına göre, ülke marka stratejisine sahip ülkeler yabancı yatırım, turizm ve ihracat açısından verimliliklerini artırırken Gayri Safi Mili Hasılalarını da geliştiriyor.

"Turquality Programı, araştırmanın başarı hikayeleri arasında yer aldı"

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, bir ülkenin markasının, o ülkenin refahı üzerinde doğrudan etkili olduğu gibi küresel rekabet avantajı sağlamasına da katkıda bulunduğunu bildirdi.

Güçlü bir ülke markasının, o ülkenin çıktılarına ayrıcalık kazandırdığını vurgulayan İlgüner, Türkiye’nin geliştirdiği Turquality Programı ile araştırmanın başarı hikayeleri arasında yer aldığını ifade etti.

Türkiye’nin bir ülke marka stratejisi geliştirmesi ve başarı ile yönetmesi halinde sağladığı gelişmeyi farklı alanlarda taçlandırarak sürdürebileceğine dikkati çeken İlgüner, ülkenin ulusal yetenek geliştirme programlarının yanı sıra uluslararası yetenekleri cezbedecek programlar geliştirmesi gerektiğini de söyledi.

İlgüner, İstanbul’un bunun için önemli bir fırsat sunduğunu da sözlerine ekledi.



Dünyanın en değerli 50 ülke markası



Dünyanın en değerli 50 ülke markası ve bir yıl içerisindeki değişimleri şöyle: (milyar dolar)

Ülke 2011 2012 Fark

ABD 12.351 14.641 2.290

Çin 3.018 4.847 1.829

Almanya 3.091 3.903 812

Japonya 1.960 2.552 592

İngiltere 1.895 2.189 294

Fransa 1.829 1.963 134

Kanada 1.251 1.611 360

Brezilya 941 1.376 435

Hindistan 1.218 1.247 29

İtalya 1.570 1.104 -466

Rusya 847 1.058 211

Avustralya 673 952 279

İspanya 725 908 183

İsviçre 549 885 336

Hollanda 801 872 71

Meksika 672 767 95

G. Kore 572 722 150

İsveç 449 666 217

Türkiye 365 487 122

Polonya 271 472 201

Avusturya 301 418 117

Tayvan 297 383 86

Belçika 363 380 17

Danimarka 236 366 130

S. Arabistan 363 364 1

Singapur 213 290 77

Finlandiya 222 278 56

Norveç 202 268 66

Endonezya 187 260 73

Tayland 195 252 57

G. Afrika 157 222 65

Malezya 167 205 38

Hong Kong 216 202 -14

Arjantin 127 201 74

BAE 140 193 53

Venezuela 133 180 47

Çek Cumhuriyeti 108 166 58

Şili 112 161 49

Romanya 108 158 50

Filipinler 101 141 40

Kolombiya 106 139 33

İrlanda 122 137 15

Katar 98 135 37

İsrail 107 135 28

Ukrayna 73 124 51

Vietnam 79 114 35

Mısır 82 112 30

Yeni Zelanda 93 111 18

Peru 90 107 17

Kuveyt 106 95 11