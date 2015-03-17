Türkiye dünyanın en büyük yedinci silah ithalatçısı

Stockholm merkezli Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından hazırlanan rapordaki en büyük sürpriz ise Çin.

Buna göre Çin, 2010-2014 arasında ABD ve Rusya'dan sonra dünyanın en büyük üçüncü silah satıcısı haline geldi. Türkiye ise dünyanın en büyük silah ithalatçıları listesinde yedinci sırasında yer aldı.

Dünya silah pazarındaki payını yüzde 5'e çıkaran Çin; Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkeleri geride bıraktı.

Türkiye'nin ithalatı

SIPRI araştırmasına göre en fazla silah satın alanlar listesinde ise ilk sıraları Hindistan, Suudi Arabistan ve Çin paylaşıyor.

Bunlardan Hindistan dünya silah alımındaki payını %7'den (2005-2009) yüzde 15'e (2009-20014) çıkardı.

Listede BAE, Pakistan ve Avustralya'nın ardından yedinci sırada gelen Türkiye ise %3'lük payını korudu.

Enstitüye göre Türkiye'nin alımlarında ABD %58 ile en büyük paya sahip. Onu Güney Kore (%13) ve İspanya (%8) izliyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, silah alımları konusunda raporda dikkat çeken bir başka nokta ise Ortadoğu'ya ihracatın %25 artmış olması.

Ancak Suriye'ye ihracatın 2014 itibarıyla azaldığı da belirtiliyor ve "Rusya'ya ısmarlanan MiG-29 ve Yak-130 savaş uçaklarının teslimatı yine ertelendi." deniyor.

Çin'in müşterileri

Rapora göre Çin silah endüstrisi ihracatının üçte ikiden fazlasını üç Asya ülkesi olan Pakistan, Bangladeş ve Myanmar'a yapıyor.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin müşterileri arasında 18 Afrika ülkesi de var.

Araştırmada verilerin mali değeri değil, teslimat hacmini yansıttığı belirtildi.

Çin'in büyük silah ihracatı, 2014'e kadarki beş yıl içinde, önceki beş yıla nazaran % 143 artmış.

Fransa'nın aynı zaman dilimi içindeki silah ihracatı %27, Almanya'nınki ise % 43 oranında düştü.

Aynı dönemde dünyada silah transfer hacminde %16 artış yaşanmış.

Ancak küresel sıralamada Çin'in büyük sıçramasına rağmen ihracat hacminde ilk iki sıradaki ABD ve Rusya ile arasında hala büyük bir fark var.

ABD dünya silah ihracatının %31'ini, Rusya ise %27'sini gerçekleştirmiş.