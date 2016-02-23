Türkiye dünyanın altıncı büyük silah ithalatçısı

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) yeni, uluslararası silah ticareti raporu yayımlandı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, raporda Türkiye, dünyada silah ithalatı sıralamasında altıncı sırada yer aldı.

Uluslararası silah ticareti, 2011-2015 döneminde 2006-2010 dönemine kıyasla yüzde 14 arttı.

2006-2010 ve 2011-2015 dönemleri arasında Afrika, Asya, Okyanusya ve Orta Doğu'ya silah akışı artarken Avrupa'ya silah akışıysa büyük düşüş gösterdi.

Son beş yıl içinde Orta Doğu'da, Türkiye ile İran arasındaki bölgede ağır silah satışı yüzde 61 oranında arttı.

Uluslararası silah ihracatının yüzde 74'ünü ABD, Rusya, Çin, Fransa ve Almanya gerçekleştirdi.

Dünyanın en büyük silah ithalatçısı ülkeler ve toplam ithalatı payları şöyle:

1- Hindistan (% 14)

2- Suudi Arabistan (% 7)

3- Çin (% 4.7)

4- Birleşik Arap Emirlikleri (% 4.6)

5- Avustralya (% 3.6)

6- Türkiye (% 3.4)

7- Pakistan (% 3.3)

8- Vietnam (% 2.9)

9- ABD (% 2.9)

10- Güney Kore (% 2.6)

Birinci sıradaki ABD'nin en çok silah sattığı ülkeler Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye oldu.

Rapor, Türkiye silah ihracatındaysa 16. sırada olduğunu ortaya koydu.

Uluslararası silah ihracatı listesinde başta gelen ülkeler ve toplam ihracat oranları ise şunlar:

1- ABD (% 33)

2- Rusya (% 25)

3- Çin (% 5.9)

4- Fransa (% 5.6)

5- Almanya (% 4.7)

6- İngiltere (% 4.5)

7- İspanya (% 3.5)

8- İtalya (% 2.7)

9- Ukrayna (% 2.6)

10- Hollanda (% 2.0)