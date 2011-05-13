-TÜRKİYE DÜNYANIN 7. EN BÜYÜK TURİZM DESTİNASYONU MADRİD (A.A) - 13.05.2011 - Türkiye, 27 milyon kişi ile dünyanın 7. en büyük turizm destinasyonu oldu. Merkezi İspanya'nın başkenti Madrid'de olan Dünya Turizm Örgütü'nden (DTÖ) alınan bilgilere göre, Türkiye, Fransa, ABD, İspanya, Çin, İtalya ve İngiltere'den sonra dünyanın 7. en büyük turizm destinasyonu olarak sıralamada yer aldı. AA muhabirinin, DTÖ Marketing Direktörü Michel Julian'dan aldığı bilgiye göre, Türkiye, 2009 yılında başlayan küresel ekonomik krize karşı "turizm sektöründe direniş gösteren birkaç Avrupa ülkesinden biri" oldu. 2000 ila 2009 yılları arasında Akdeniz havzası ülkelerinde yıllık ortalama turist artışının yüzde 2,2 olduğunu belirten Julian, Akdeniz turizminde belirgin bir önemi olan Fransa, İspanya, İtalya veya Yunanistan gibi ülkelerin ortalamanın altında kaldığını, hatta bazı ülkelerde düşüş bile görüldüğünü ifade etti. Türkiye'nin ise 2000-2009 yılları arasında yıllık ortalama yüzde 12'lik artışla Akdeniz havzasındaki lider ülkelerden biri olduğunu kaydeden DTÖ yetkilisi, "Türkiye 10 yıldan az bir sürede turist sayısını 9 milyondan 25 milyona çıkardı" dedi. Julian, Türkiye'nin turizm sektöründe yakaladığı başarıyı, "Kültürel ve doğal zenginliklerinin yanı sıra iyi ve kaliteli fiyat sunmasına, bölgesinde geniş ulaşım ağına sahip olmasına, aktif ve yaratıcı promosyon yapmasına" bağladı. Julian, 2011 yılı için de Türkiye'ye giden turist sayısında büyümenin devam etmesinin öngörüldüğünü kaydederek, Arap ülkelerinde son aylarda yaşanan kaosun Türk turizmine olumlu yansıyacağını savundu. Öte yandan, DTÖ'nün 2011 yılının ilk iki ayına göre açıkladığı rakamlarda, dünyada turizmin 2010'un aynı dönemine oranla yüzde 5 daha büyüdüğü görüldü. 2011'in ilk iki ayında turist sayısı 124 milyon oldu, Ortadoğu ve Kuzey Afrika dışında tüm bölgelerde artış kaydedildiği belirtildi. Avrupa'da büyüme öngörülenden fazla, yüzde 6 olarak bildirildi ve bunda özellikle Orta ve Doğu Avrupa'nın büyük etkisinin olduğu vurgulandı. OMT, 2011 yılı genelinde daha önceden öngörülen yüzde 4 ila 5 arasında büyüme tahmininde herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı.