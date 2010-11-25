-TÜRKİYE DÜNYANIN 15'İNCİ BÜYÜK EKONOMİSİ ANKARA (A.A) - 25.11.2010 - Milli gelir büyüklüğüne göre dünyada 16'ıncı sırada yer alan Türkiye, Bakanlar Kurulu'nun 2011 Yılı Programı'nda yer alan ''Fert Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)''ya ilişkin bazı rakamlarda yaptığı düzeltme sonrası Endonezya'yı geçerek 15'inci sıraya yerleşti. Türkiye'nin 2010 yılı için 947 milyar 836,5 milyon dolar olarak öngörülen Satınalma Gücü Paritesi (SGP) esaslı milli gelir büyüklüğü, bu düzeltme sonrasında 1 trilyon 118 milyar 967,6 milyon dolara yükseldi. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, SGP bazında, Türkiye, 1 trilyon 27 milyar 437 milyon dolar milli gelir büyüklüğüyle dünya sıralamasında 15'inci olan Endonezya'yı geride bırakarak, 1 trilyon 330,1 milyar büyüklüğündeki Kanada'nın ardından 15'inci sıraya yerleşti. Türkiye'yi Endonezya'nın ardından 882,3 milyar dolarlık SGP esaslı milli geliriyle Avustralya, 830,7 milyar dolarla İran ve 810,4 milyar dolarla da Tayvan izliyor. SGP'ye göre GSYH'sı 2011 yılında 1 trilyon 185,2 milyar dolar olacağı tahmin edilen Türkiye, 2011'de de 15'inci sıradaki yerini koruyacak. Bakanlar Kurulu'nun bugün yaptığı düzeltmeyle, Türkiye SGP bazlı kişi başına milli gelirde de dünya sıralamasında 9 sıra birden yükseldi. 2010 yılı için 13 bin 38 dolar olarak öngörülen kişi başına milli gelirle dünya sıralamasında 63'üncü olan Türkiye'de, kişi başına milli gelir bu düzeltme sonrası 2 bin 354 dolar arttı ve 15 bin 392 dolara çıktı. Türkiye, bu yeni kişi başına gelir rakamıyla Botswana'nın ardından 54'üncü sıraya yerleşti. Türkiye, böylece SGP esaslı kişi başına milli gelirde Lübnan, Şili, Libya, Gabon, Malezya, Uruguay, Letonya, Belarus ve Meksika'yı geride bıraktı. 2011 yılında da Türkiye, 16 bin 126 dolarlık SGP bazlı kişi başına milli geliriyle dünyada 54. sıradaki yerini koruyacak. Türkiye'nin SGP esaslı milli gelirindeki düzeltme sonra dünyanın 20 büyük ekonomisi şöyle sıralandı: . SGP-GSYH . (Milyar Dolar) . -------------------- ÜLKELER 2010 2011 -------- -------- -------- 1- ABD 14.624,2 15.157,3 2- ÇİN 10.084,4 11.195,4 3- JAPONYA 4.308,6 4.430,4 4- HİNDİSTAN 4.001,1 4.392,6 5- ALMANYA 2.932,0 3.030,3 6- RUSYA 2.218,8 2.343,1 7- BREZİLYA 2.181,7 2.301,3 8- İNGİLTERE 2.181,7 2.254,1 9- FRANSA 2.146,3 2.210,1 10-İTALYA 1.771,1 1.812,2 11-MEKSİKA 1.549,7 1.629,9 12-KORE 1.457,1 1.540,7 13-İSPANYA 1.364,5 1.391,2 14-KANADA 1.330,1 1.383,4 15-TÜRKİYE 1.119,0 1.185,2 16-ENDONEZYA 1.027,4 1.104,4 17-AVUSTRALYA 882,3 924,8 18-İRAN 830,7 867,0 19-TAYVAN 810,5 857,2 20-POLONYA 717,5 753,8