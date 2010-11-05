'Türkiye dünya ekonomisinin yükselen yıldızı olacak'

T24 - Türkiye’nin ciroları toplamı 60 milyar dolara yaklaşan dev sanayi grupları Koç, Sabancı, Eczacıbaşı ve Borusan Holding’in CEO’ları ilk kez bir panelde buluştu.



Türkiye’nin en büyük sanayi gruplarından Koç, Sabancı, Eczacıbaşı ve Borusan Holding’in CEO’ları ilk kez bir panelde bir araya geldi. Koç Holding CEO’su Turgay Durak, Sabancı Holding CEO’su Zafer Kurtul, Eczacıbaşı Holding CEO’su Erdal Karamercan ve Borusan Holding CEO’su Agah Uğur, Ekonomist ve Capital dergilerinin düzenlediği CEO Club panelinde gruplarının kriz sonrası dönemde yol haritasını anlattı.

Paneli Garanti Bankası’nın eski genel müdürü Akın Öngör yönetince, ‘Beşi bir yerde’ denebilecek renkli bir tablo ortaya çıktı. Bu yıl yaklaşık rakamlarla Koç Holding’in 53 milyar TL, Sabancı Holding’in 21 milyar TL, Eczacıbaşı’nın 4 milyar TL ve Borusan’ın da 4.5 milyar TL civarı ciro elde etmesi bekleniyor.

Bu hesapla, 60 milyar dolara yakın bir büyüklüğü yöneten 4 CEO, panelde kriz sonrası dünya ekonomisinin yükselen yıldızının Türkiye olacağı fikrinde birleşip, yatırımlara devam edecekleri mesajını verdi.

KoçSistem - Capital işbirliğiyle üç yıldır gerçekleştirilen CEO Profil araştırmasının ardından yapılan etkinlikte konuşan CEO’lar yeni dönemle ilgili planlarını şu şekilde aktardı:



Borusan Holding CEO’su Agah Uğur:



Yeni Facebook yaratacağız



Sosyal medyadan yeşil ekonomiye 11 tane mega trend belirlediklerini anlatan Agah Uğur, “Borusan’ın kendi Facebook’unu yaratması için çalışıyoruz. Daha önce müşteri şikâyeti CEO’ya ulaşmazdı. Artık 5500 çalışanımız herşeyi görecek. Enerjide de büyüyeceğiz” dedi.



Koç Holding CEO’su Turgay Durak



Başarılı yöneticiye ‘sizi izliyoruz’ mektubu



Turgay Durak, 2011’den itibaren Batı ülkeleri yerine Ortadoğu, Afrika, Asya ve Türki cumhuriyetlere yoğunlaşılması gerektiğini kaydetti. Gelecekte yenilenebilir enerji, sağlık ve deniz suyundan elde edilecek temiz su yatırımlarının çok önem kazanacağını vurgulayan Durak, yeni bir uygulamayla 35 yaş altı başarılı Koç yöneticilerine bu yıl ‘Kariyerinizi dikkatle izliyoruz’ şeklinde motive edici mektuplar yolladıklarını açıkladı.



Sabancı Holding CEO’su Zafer Kurtul:



Artık yıldız Türkiye

Zafer Kurtul, Türkiye’nin yatırım ve büyümede artık “yıldız ülke” olduğunu söyledi. Kurtul, “Türkiye artık yeni bir döneme giriyor. Bunun en önemli faktörlerinden biri Türkiye’deki faiz oranları çok alışmadığımız, yüzde 7-8 civarında. Bunun devamı Türkiye için gelişim fırsatı” dedi.

Türkiye’de enerjide 2015 yılı hedeflerinin yüzde 10-12 pazar payı olduğunu belirten Kurtul, “Bazı sektörlerde çevre ülkelerde yatırım yapabiliriz” diye konuştu.



Eczacıbaşı CEO’su Erdal Karamercan:



İtalya’da seramik şirketi alacağız



Erdal Karamercan, İtalya’nın Bergamo bölgesinde bir seramik şirketi almak istediklerini söyledi. Hindistan’da yapı ürünleri grubu için işbirliği anlaşması yapmak üzere olduklarını kaydeden Karamercan, “2-3 yıla üretim yatırımı da olabilir” dedi. Karamercan, Türkiye’nin gelişmekte olan dünyanın hızla yükselen yıldızı olduğunu ve stratejilerin buna göre hazırlanması gerektiğini de vurguladı.