Türkiye-Dominik Cumhuriyeti görüşmelerinde Survivor vurgusu

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Dominik Cumhuriyeti ile havacılık alanında anlaşma imzaladıklarını belirterek, Türk Hava Yollarının kısa süre içinde bu ülkeye uçuş başlatmasını umduklarını söyledi. Davutoğlu, Dominik Cumhuriyeti'nde çekilen Survivor'ın Türkiye'de ilgiyle takip edildiğini vurgulayarak "Türkiye'de her gün 10 milyon kişi Survivor aracılığıyla Dominik Cumhuriyeti'ni izliyor" diye konuştu.

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakanı Davutoğlu, Türkiye'den Dominik Cumhuriyeti'ne dışişleri bakanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret çerçevesinde, Cumhurbaşkanı Danilo Medina Sanchez ve Dışişleri Bakanı Carlos Morales Troncoso ile görüştü.

Gerçekleştirilen ikili görüşmelerde, Türkiye ile Dominik Cumhuriyeti arasında gelişmekte olan ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilerek iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve güncel uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret sırasında ayrıca, iki ülke arasında ticaret ve ekonomik işbirliği, hava hizmetleri, resmi pasaportlar için vize muafiyeti anlaşmaları imzalandı.

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Sanchez'le görüşmesinin ardından basına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Dominik Cumhuriyeti'ni, Latin Amerika ve Karayipler'de işbirliği için önemli bir ortak olarak gördüğünün altını çizdi.

Türkiye'nin, Karayip bölgesinin en büyük ekonomisine sahip Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da geçen yıl büyükelçilik açtığını hatırlatan Davutoğlu, ziyaret sırasında imzalanan anlaşmalarla iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da gelişeceğini kaydetti.

Havacılık alanında imzalanan anlaşmanın önemine değinen Davutoğlu, "Türk Hava Yollarının kısa süre içinde Santo Domingo'ya uçuş başlatmasını umuyoruz" dedi.

‘Her gün 10 milyon kişi Dominik Cumhuriyeti'ni izliyor’

Türkiye'nin Dominik Cumhuriyeti ile ilişkilerinin hem Karayipler hem de Orta Amerika'daki diğer ülkelerle ilişkiler açısından stratejik önemde olduğunu vurgulayan Davutoğlu, bu ülkenin Türkiye'nin bölgeyle ilişkilerinde merkez olmasını arzu ettiklerini kaydetti.

Davutoğlu konuşmasında Dominik Cumhuriyeti'nde çekilen son dönemin popüler programlarından Survivor'ın Türkiye'de ilgiyle takip edildiğini vurgulayarak "Türkiye'de her gün 10 milyon kişi Survivor aracılığıyla Dominik Cumhuriyeti'ni izliyor" diye konuştu.

Haiti ziyareti

Dışişleri Bakanı Davutoğlu Haiti'ye de günübirlik ziyaret gerçekleştirdi. Başbakan Laurent Lamothe tarafından kabul edilen Davutoğlu, Dışişleri Bakanı Duly Brutus ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Wilson Laleau ile de görüştü.

Görüşmelerde, iki ülke ilişkileri ve Karayip Topluluğu (CARICOM) çerçevesindeki işbirliği dahil, ilgili bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

Görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanı Brutus ile beraber gazetecilere açıklama yapan Davutoğlu, Türkiye'nin Haiti ile duygusal bağları olduğunu, iki ülkenin de büyük deprem felaketleri yaşadıklarını belirtti.

Davutoğlu, Haiti'deki depremden sonra Türk devleti ve halkının hemen harekete geçerek deprem mağdurları için yardım kampanyaları düzenlediğini ve Haiti halkının yardımına koştuğunu hatırlattı.

Davutoğlu, TİKA ilgililerinin de kısa süre içinde Haiti'yi ziyaret edeceğini, teknik ve ekonomik alanlarda Türkiye'nin yapabileceği yardımların gözden geçireceğini ifade etti.