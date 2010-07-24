Türkiye doğalgaz için Suudi Arabistan, Katar ve Türkmenistan'la temasta

T24 - İran'la doğalgaz anlaşmasının yenilenmeyeceğinin 21 Temmuz'da deklare edilmesi üzerine yeni kaynak arayışına giren BOTAŞ, Katar, Türkmenistan ve Suudi Arabistan gibi ülkelerle görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Bu arada bir Türk firması, 660 km uzunluğundaki doğalgaz boru hattı için İran'la 1.3 milyar dolarlık bir anlaşmaya imza attı.



Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürü Fazıl Şenel, doğalgazda kaynak çeşitliliği için Katar, Türkmenistan ve Suudi Arabistan gibi ülkelerle görüşmelerin devam ettiğini bildirdi. Afyonkarahisar Belediyesi ile TP Petrol Dağıtım AŞ tarafından hizmete sunulan Akaryakıt ve LPG satış istasyonun açılışı gerçekleştirildi.



Açılış nedeniyle düzenlenen törene katılan BOTAŞ Genel Müdürü Fazıl Şenel, BOTAŞ'ın boru hattıyla üç ülkeden doğalgaz aldığını söyledi. Kaynak çeşitliliği için daha fazla boru hatlarının farklı ülkelerden Türkiye'ye giriş yapmasına çalıştıklarını belirten Şenel, bu çerçevede Irak ile görüşmelerin devam ettiğini, Suriye'den de bir bağlantı olacağını bildirdi.



Şenel, şöyle devam etti:



"Dün itibariyle TBMM'den bu konu ile ilgili yasa çıktı. Dolayısıyla bu Kilis'teki 70 kilometrelik hat yapımı ile ilgili hiçbir sıkıntımız kalmadı. İnşallah onu en kısa sürede yapacağız ve Suriye ile de bağlantımız olacak. Oradan iki türlü alışverişler söz konusu olabilecek. Mısır'dan gelecek olan gazın Türkiye'ye girişi veya diğer ülkelerden alınacak olan gazın transit olarak Suriye ve diğer ülkelere ulaştırılması. Bununla birlikte nasip olursa Katar, Türkmenistan ve Suudi Arabistan gibi farklı ülkelerle de kaynak ülke olarak görüşmelerimiz devam ediyor.''



Balkanlara ve Avrupa'ya da bu doğalgazın iletimi ile ilgili büyük projelerin peşinde olduklarını ifade eden BOTAŞ Genel Müdürü Şenel, şöyle konuştu:



''İtalya, Türkiye ve Yunanistan boru hattı ile ilgili çalışmalarımızda devam ediyor. Bundan ayrı olarak Türkiye'den Yunanistan, Arnavutluk ve onun üzerinden de İtalya'ya ulaşacak ayrı bir boru hattı projemiz var. Bunlar gerçekleşirse Türkiye'ye ciddi manada hem gelir getirecek hem de stratejik olarak katkıda bulunacak.''



Şenel, özelleştirme arefesinde Türkiye'nin daha çok rekabetçi bir yapıya kavuşmasını arzu ettiklerini kaydetti. Konuşmanın ardından, Afyonkarahisar Valisi Haluk İmga, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, AKP Afyonkarahisar milletvekilleri Ahmet Koca, Halil Aydoğan, BOTAŞ, Genel Müdürü Fazıl Şenel, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Mehmet Uysal ve TP Petrol Dağıtım AŞ Genel Müdürü Harun Şahbaz birlikte kurdele keserek, akaryakıt istasyonun açılışını yaptı.





Bu arada Fransız haber ajansı AFP, İran'ın bir Türjk firmayla 1.3 milyar dolar tutraında doğalgaz boru hattı inşası anlaşması yaptığını duyurdu.



Anlaşma çerçevesinde inşa edilecek boru hattından 3 yıl boyunca güdne 60 milyon metreküp gaz transferi yapılacağı belirtilirken, hattın uzunluğunun 660 kilometre olacacağı bildirildi.



Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve İran Petrol Bakanı Javad Ouji arasında imzalanan anlaşmayla İran'ın Ankara ve Avrupa'ya gaz ihracatı yapılacağı bildirildi.





