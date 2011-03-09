Türkiye, doğalgaz alım taahhüdünün ertelenmesini istiyor

T24- Başbakan Erdoğan’ın 15-16 Mart’ta Moskova’ya yapacağı resmi ziyaret için geriye sayım sürerken, Türkiye ile Rusya arasındaki enerji pazarlıklarında kritik konular şimdilik masada kaldı. Samsun-Ceyhan boru hattından Güney Akım hattının Türk ekonomik sularından geçişine kadar önemli başlıklarda “sıkı pazarlıklar” sürüyor. Son Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısında Türkiye’den gelen ve Rusya'da kaygı yaratan bir başka önemli talebe Moskova'nın vereceği cevap merakla bekleniyor:

TürkRus.Com’un haberine göre, 4 Mart’ta Kazan’da Enerji Bakanı Taner Yıldız ile Rusya Başbakan Yardımcısı İgor Seçin arasında imzalanan KEK protokolüne, Türk tarafının ısrarıyla önemli bir madde sokuldu.

Bu maddede, “Türkiye, tüm dünyada yaşanan fınansal kriz nedeniyle daralan talep sonucu doğalgaz alım ve satım anlaşmaları çerçevesinde 2010-2014 döneminde Mavi Akım anlaşmasında belirtilen ‘asgari alım taahhüdü’ yükümlülüğünün ertelenmesini talep eder” deniyor.

Yani Ankara, “Geçmiş dönemde pasaral yükümlülüklerimizi hiç ihmal etmedik, şimdi 3 yıllık dönem için anlayış bekliyoruz. Al ya da öde şartını geçici olarak askıya alalım. Türkiye 2014’e kadar sadece aldığı gazın parasını ödesin” diyor.

Bu konuya Gazprom cephesinden henüz net bir cevap gelmediği, konunun yine Erdoğan’ın Moskova ziyaretinde masaya yatırılacağı belirtildi.

Dünyada spot doğalgaz fiyatlarının düşmesi karşısında Avrupa’ya uzun vadeli kontratlarla sattığı gaz pahalıya çıkan Gazprom, Türkiye dahil tüm Avrupalı alıcılarla fiyat konusunda sıkıntı yaşıyor. Gazprom, “Gaz, petrol gibi kolay depolanabilen bir ürün değil, bir gaz yataklarını uzun süreli kontratlara bağlı olarak açıyoruz, satamadığımız gazı havaya bırakmak zorundayız. Ala ya da öde formulünden vazgeçemeyiz” diye savunma yapıyor. Ama Avrupalı alıcılar, yüksek fiyata karşı bir denge sağlamak için Gazprom’un hiç değilse “Al ya da öde” formulünde esnemesini bekliyor.