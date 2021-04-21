Türkiye Diyanet Vakfı’nın üç yılda 3 milyar TL gelir elde etti

Pandemi döneminde kiralarını ödeyemeyen kiracılarını icraya veren Türkiye Diyanet Vakfı’nın üç yılda 3 milyar TL’ye yakın geliri olduğu ortaya çıktı. Vakıf, 2019 yılında yalnızca işletmelerinden 13,6 milyon TL gelir elde etti.

Türkiye Diyanet Vakfı’nın kiracısı olan esnaf, pandemi döneminde kiralarını ödeyemeyince icraya verildi. Vakfın Bingöl’deki kiracıları, Covid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında dükkanlarını uzun süre kapalı tuttuklarını, kiraların bu nedenle ödenemediğini belirtti. Ekonomik sorunlarını vakıf yöneticileriyle de paylaştıklarını anlatan kiracılar, “yöneticilerin katı tutumu” nedeniyle sonuç alamadıklarını ifade etti.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, yalnızca 2019 yılında, “İktisadi işletme geliri” adı altında 13,6 milyon TL para kazanan vakfın bu kalemden 2017, 2018 ve 2019 yıllarında elde ettiği toplam gelir ise 70 milyon TL’ye yaklaştı. Vakfın 2019 yılındaki toplam geliri ise 1,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

3 milyar TL gelir

2020 yılı faaliyet raporunu halen açıklamayan Türkiye Diyanet Vakfı’nın 2017, 2018 ve 2019 yıllarındaki toplam gelirleri ise şöyle:

-2017: 778 milyon TL'si bağış 914 milyon TL

-2018: 1 milyar TL'si bağış 1,1 milyar TL

-2019: 1 milyar TL'si bağış 1.2 milyar TL