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Dünya

Türkiye, dış yardım kabul etmeye hazır      ANKARA (A.A)

26 Ekim 2011 00:27

-Türkiye, dış yardım kabul etmeye hazır      ANKARA (A.A) - 25.10.2011 - Türkiye, Van'daki depremde bölgenin yeniden inşa safhası için kendisine daha önce yardım teklifinde bulunan tüm ülkelerden dış yardım kabul etmeye hazır olduğunu ilgili ülkelere bildirdi.  Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arama-kurtarma aşamasını izleyecek olan yeniden inşa safhasında yurtdışından çadır, prefabrik konut ve barınma konteynerlerine ihtiyaç duyulacağını Dışişleri Bakanlığına bildirdi. Bakanlık da bu bilgi kendisine intikal eder etmez, Türkiye'ye daha önce yardım önerisinde bulunmuş tüm ülkeler ve uluslararası kuruluşlar nezdindeki temsilciliklerine söz konusu kalemlerden oluşan dış yardımı kabul etmeye hazır olunduğunun ilgili ülke makamlarına bildirilmesi talimatı gönderdi. Kaynaklar, bu aşamada yabancı ülkelerden ve uluslararası kuruluşlardan bilgi beklenmekte olduğunu da kaydetti.

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