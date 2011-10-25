Türkiye deprem için dış yardımı kabul etti

T24 - Türkiye, Van'daki depremde bölgenin yeniden inşa safhası için kendisine daha önce yardım teklifinde bulunan tüm ülkelerden dış yardım kabul etmeye hazır olduğunu ilgili ülkelere bildirdi. Söz konusu ülkeler arasında İsrail de var.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arama-kurtarma aşamasını izleyecek olan yeniden inşa safhasında yurtdışından çadır, prefabrik konut ve barınma konteynerlerine ihtiyaç duyulacağını Dışişleri Bakanlığına bildirdi.



Bakanlık da bu bilgi kendisine intikal eder etmez, Türkiye'ye daha önce yardım önerisinde bulunmuş tüm ülkeler ve uluslararası kuruluşlar nezdindeki temsilciliklerine söz konusu kalemlerden oluşan dış yardımı kabul etmeye hazır olunduğunun ilgili ülke makamlarına bildirilmesi talimatı gönderdi.



Kaynaklar, bu aşamada yabancı ülkelerden ve uluslararası kuruluşlardan bilgi beklenmekte olduğunu da kaydettiler.



Bu arada Haaretz gazetesinin haberine göre, talep listesi sonrası İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın, ihtiyaçlarının gönderilmesi konusunda harekete geçtiği belirtiliyor.



İsrail Dışişleri Bakanı Lieberman, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Rafael Barak'a talimat vererek istenilen malzemenin temin edilip acilen Türkiye'ye gönderilmesini istedi.



Malzemelerin yardım gemisiyle gönderilebileceği ifade ediliyor.





Japonya'dan Türkiye'ye deprem yardımı



Japonya, mart ayında yaşadığı depremin acılarını sarmaya çalışırken, Van'daki depremzedeleri de unutmayarak, Türkiye'ye yardım gönderme kararı aldı.



Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Japonya'nın Uluslararası İşbirliği Ajansı aracılığıyla depremden zarar gören Türkiye'ye 30 milyon Japon yeni (yaklaşık 400 bin ABD doları) ile çadır gibi acil yardım malzemeleri sağlamaya karar verdiği bildirildi.



Japonya hükümetinin acil yardım kararını Türk hükümetinin talebi üzerine depremzedelere insani bakış açısıyla yaptığı belirtilerek, söz konusu yardıma ek destek sağlanmasının da planlandığı kaydedildi.





