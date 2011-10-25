T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye deprem için dış yardımı kabul etti

Van depreminin hemen ardından ilk yardım teklif eden ülkelerden biri İsrail'di. Ankara Büyükelçiliği aracılığıyla

25 Ekim 2011 03:00

T24 - Türkiye, Van'daki depremde bölgenin yeniden inşa safhası için kendisine daha önce yardım teklifinde bulunan tüm ülkelerden dış yardım kabul etmeye hazır olduğunu ilgili ülkelere bildirdi. Söz konusu ülkeler arasında İsrail de var.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arama-kurtarma aşamasını izleyecek olan yeniden inşa safhasında yurtdışından çadır, prefabrik konut ve barınma konteynerlerine ihtiyaç duyulacağını Dışişleri Bakanlığına bildirdi.

Bakanlık da bu bilgi kendisine intikal eder etmez, Türkiye'ye daha önce yardım önerisinde bulunmuş tüm ülkeler ve uluslararası kuruluşlar nezdindeki temsilciliklerine söz konusu kalemlerden oluşan dış yardımı kabul etmeye hazır olunduğunun ilgili ülke makamlarına bildirilmesi talimatı gönderdi.

Kaynaklar, bu aşamada yabancı ülkelerden ve uluslararası kuruluşlardan bilgi beklenmekte olduğunu da kaydettiler.

Bu arada Haaretz gazetesinin haberine göre, talep listesi sonrası İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın, ihtiyaçlarının gönderilmesi konusunda harekete geçtiği belirtiliyor. 

İsrail Dışişleri Bakanı Lieberman, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Rafael Barak'a talimat vererek istenilen malzemenin temin edilip acilen Türkiye'ye gönderilmesini istedi. 

Malzemelerin yardım gemisiyle gönderilebileceği ifade ediliyor. 


Japonya'dan Türkiye'ye deprem yardımı

Japonya, mart ayında yaşadığı depremin acılarını sarmaya çalışırken, Van'daki depremzedeleri de unutmayarak, Türkiye'ye yardım gönderme kararı aldı.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Japonya'nın Uluslararası İşbirliği Ajansı aracılığıyla depremden zarar gören Türkiye'ye 30 milyon Japon yeni (yaklaşık 400 bin ABD doları) ile çadır gibi acil yardım malzemeleri sağlamaya karar verdiği bildirildi.

Japonya hükümetinin acil yardım kararını Türk hükümetinin talebi üzerine depremzedelere insani bakış açısıyla yaptığı belirtilerek, söz konusu yardıma ek destek sağlanmasının da planlandığı kaydedildi. 


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24