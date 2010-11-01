-TÜRKİYE DEPREM AÇISINDAN ÖZÜRLÜ KAYSERİ (A.A) - 01.11.2010 - Türk Kızılayı Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, ''Cennet gibi bir ülkemiz var, ama deprem açısından maalesef özürlü'' dedi. Işıkara, Kızılay Kayseri Şube Başkanı Ayhan Uzandaç ve Özel Tekden Koleji öğrencileri ile birlikte Vali Mevlüt Bilici'yi ziyaret etti. Işıkara, ziyarette, devletin depreme karşı elinden geleni yaptığını ve yapmaya da devam ettiğini söyledi. Bu konuda asıl sorunun bireylerde olduğunu dile getiren Işıkara, şöyle konuştu: ''Korunma kültürü, bilinci bireyde başlar. Ben her zaman bunu vurgulamaya çalışıyorum. Devlet elinden gelen her şeyi yapıyor. Dönüp baktığımız zaman hastanelerin, okulların, kamu, kurum ve kuruluşlarının depreme karşı dayanıklı hale getirilmesinde çok muazzam mesafeler aldık. Toplum ne kadar bilinçli olursa ve medya ne kadar çok destek verirse, zannediyorum Kaliforniya'daki, Japonya'daki insanlar gibi depremde hiç zarar görmeyen insanlar olacağız.'' Vali Mevlüt Bilici de Işıkara'nın kendisin insanları deprem konusunda bilinçledirme çalışmalarına adadığını, bunun için ''Deprem Dede''ye şükranlarını sunduklarını söyledi. Türkiye'nin deprem kuşağında bulunan bir ülke olduğunu belirten Bilici, ''Depremi hayatımızın bir parçası olarak düşünüp ona göre önlem almamız gerekiyor'' dedi. Ziyarette, öğrenciler de Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara ve deprem ile ilgili yazdıkları şiirleri okudu. -ÖĞRENCİLERE DEPREM DERSİ- Prof. Dr. Işıkara, daha sonra Özel Tekden Kolejinde de ilköğretim öğrencilerine deprem konusunda ders verdi. Okula gelişinde öğrencilerin ''Deprem Dede'' diyerek karşıladığı Işıkara, öğrencilerin söylediği şarkılara eşlik etti. Işıkara, bugün öğrencilerin Kayseri'de yaşamalarına rağmen gelecekte mühendis, öğretmen, subay olarak Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden görev yapacaklarını ifade ederek, şöyle dedi: ''Türkiye'de nereye giderseniz gidin deprem üreten bir odakla baş başa yaşayacaksınız. Kaçarımız yok. Çünkü, bu ülke bizim. Cennet gibi bir ülkemiz var, ama deprem açısından maalesef özürlü. Ancak, depremle birlikte yaşamak mümkün, depremden hiçbir zarar görmemek mümkün.'' Işıkara, bir öğrenci ile birlikte deprem anında yapılması gerekenleri uygulamalı olarak anlattı ve daha sonra kendisini dinleyen çocuklardan bunu uygulamalarını istedi.