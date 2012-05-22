T24 LogoT24 Logo
Çevre

Türkiye denizlerinde birer yunus sahibi oldular

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu üyesi Melda Onur, parti liderlerini ve milletvekillerini yunus sahibi yaptı.

22 Mayıs 2012 08:16

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu üyesi Melda Onur, Başbakan Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da aralarında olduğu liderler dahil tüm milletvekillerini, “Türkiye denizlerinde yunus sahibi” yaptı.

Hürriyet'ten Okan Konuralp'in haberine göre, “22 Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü” anısı ve TBMM’ye sunulan “Biyolojik Çeşitlilik” yasasına dikkatleri çekmek amacıyla harekete geçen Onur, “Artık liderlerin ve tüm milletvekili arkadaşlarımız umarım bundan sonra derinlerde bir yerde kendilerine ait bir yunus olduğunu düşünürler, denizlerimizin korunmasına daha çok özen gösterirler” dedi. Onur, Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın projesi kapsamındaki sertifikaları bugün TBMM’de vekillere dağıtacak.

 

ETİKETLER

Melda OnurBaşbakanTayyip ErdoğanCHPKemal KılıçdaroğluMHPDevlet Bahçeliyunus

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24