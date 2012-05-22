Türkiye denizlerinde birer yunus sahibi oldular

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu üyesi Melda Onur, Başbakan Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da aralarında olduğu liderler dahil tüm milletvekillerini, “Türkiye denizlerinde yunus sahibi” yaptı.

Hürriyet'ten Okan Konuralp'in haberine göre, “22 Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü” anısı ve TBMM’ye sunulan “Biyolojik Çeşitlilik” yasasına dikkatleri çekmek amacıyla harekete geçen Onur, “Artık liderlerin ve tüm milletvekili arkadaşlarımız umarım bundan sonra derinlerde bir yerde kendilerine ait bir yunus olduğunu düşünürler, denizlerimizin korunmasına daha çok özen gösterirler” dedi. Onur, Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın projesi kapsamındaki sertifikaları bugün TBMM’de vekillere dağıtacak.