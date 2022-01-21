Türkiye'den İtalya'ya yatlarla göçmen taşıyan kaçakçılık çetesi çökertildi

Avrupa Polis Teşkilatı Europol'ün desteğiyle yapılan bir operasyonda Türkiye'den İtalya'ya milyonlarca euro karşılığı yatlarla göçmen taşıyan bir kaçakçılık çetesi çökertildi.

Yunanistan emniyet güçlerinden yapılan açıklamada Arnavutluk, Yunanistan ve İtalya'da 19 Ocak günü yaptığı operasyonlarda yaklaşık 80 kişilik insan kaçakçılık ağına mensup 29 kişi tutuklandı. Çetenin 2020'den bu yana Türkiye ve bu üç ülkede faaliyette bulunduğu bildirildi.

Operasyon sonucu ele geçirilen insan kaçakçılarının bugüne kadar en az bin 100 göçmeni yüz milyonlarca euro karşılığında kaçak yollardan Avrupa Birliği'ne (AB) soktuğu belirtildi. Nakillerin büyük çoğunluğunun Türkiye'den yatlarla İtalya'ya yöneldiği, bazı durumlarda Yunanistan ve Arnavutluk üzerine İtalya'ya geçildiği açıklandı.

Yat ile yakalanma ihtimali daha az

Kullanılan bazı yatların Yunanistan'ın batısındaki bölgelerden çalındığı ve çetenin Türkiye ayağında genellikle Ukraynalı balıkçıların eğitildiği ve işe alındığı kaydedildi.