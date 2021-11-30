Türkiye'den İran'a tavuk eti ve yumurta ihracatı devam edecek mi?

İran ekonomisi, avrupa ve ABD tarafından uygulanan ambargolar nedeni ile yıllardan ekonomi açısından zor durumda olmaktadır. Ve bu yüzden, üretim sektörü bu ülkede en kötü dönemlerini geçirmektedir.

Ama ambargoların etkisi sadece endüstriyel fabrikaları etkilemek ile kalmayıp ve tarım ve hayvancılık sektörlerinin ise çoğunun iflas durumunda olmasına neden olmaktadır. Söz konusu olan sektörlerden birisi, tavukçuluk olmaktadır. İran halkı araştırmalara göre tavuk eti ve yumurta tüketiminde dünya ortalamasının üstünde yer almaktadırlar.

Yani tavuk eti tüketimi kişi başına 25 kg ve yumurta ise 11.5 kg olmaktadır. Ve bu rakamlar İran'da bu ürünlerin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Ama 2016 yılına kadar bölgede en çok tavuk eti ve yumurtası ihracatı yapan iran, son 4 yılda türkiyeden ithalat yapmak zorunda olmaktadır. Ve bunun nedeni ise ambargodan ziyade, yanlış yönetim olması belirlenmiştir.

İran tavukçuları 2021 yılında yaklaşık 15 milyon adet yumurtalık tavuğu kesime göndermişler ve bunun nedeni ise tavuk yeminin ve özelliklede mısırın yüksek fiyatı olmaktadır. Mısır tavuk yeminde kullanılan en önemli tahıllardan olmaktadır. Ve özelliklede yumurtalık tavukların beslenmesi için sık olarak kullanılmaktadır.

Bu yüzden üretim maliyeti artmasına rağmen et ve yumurta fiyatları devlet kararı ile sabit tutulmaktadır. Bu durum ise tavukçuluk sahiplerinin rahatsız olmasına ve işletmelerin kapatılması ve yumurtalık tavukların kesime gönderilmesine neden olmuştur.

Halkın düşük geliri ve fiyatların sürekli olarak artması, bir çok sıkıntıya neden olmaktadır. Ve bu yüzden İran Türkiye'den tavuk yumurtası ithalatı yapmak zorunda kalmaktadır.

Günlük civciv üretimi :

Komşu ülke iran, son aylarda tavukçuluk sektörünü desteklemeye çalışmaktadır. Ama tavuk üretim oranı bu ülkede düşük olunca, döllü yumurtaların ithalatının yapılması gerekmektedir. Ve üretilen yumurtalar kuluçka makinesi için kullanılacak kalite de olmayacak gibi görünmektedir.

Bu yüzden iran tarım ve hayvancılık bakanının söylediklerine göre, türkiyeden döllü yumurta ithalatı en kısa zamanda gerçekleşecektir.

Bir anda tavuk eti ve yumurtası üretiminin düşmesi:

Bu sektörde çalışanların söylediklerine göre Tavuk yumurtası üretim maliyeti her bir kilogram için yaklaşık 5.20 TL olmaktadır. Ve devlet ise fiyatı düşük tutmak için yem ithalatı yapıp ve tavukçuluklara dağıtılma sözünü vermiştir. Ama ambargolardan dolayı ve ortaya çıkan bazı rant olaylarından dolayı bu iş gerçekleşmemiştir.

İşletme sahipleri ise tavukların telef olmasına engel olmak için serbest piyasadan daha yüksek fiyata yem temin etmek zorunda kalmış ve fiyatları yükseltmiştir. Ama buna rağmen devlet tarafından fiyatların yükselmesi kabul edilmemiştir ve tavukçular yumurtanın her kilo gramında yaklaşık 2 TL zarara maruz kalmışlar.

Aracıların devlet tarafından kontrol edilmemesi bir arada bazı rantların gerçekleşmesi iran tavukçuluk sektörünün bu duruma gelmesine neden olmaktadır.

Kötü ekonomi şartlarında, bazı kara borsaların ortaya çıkması ve yasa dışı ticaretlerin artması, ülkenin üretim sektörünün, tamamen felç olmasına ve hatta ekonominin çökmesine neden olmaktadır.

İran'da tavukçuluk sendikasının en çok şikayet ettiği konu, aracıların üreticilerden 4-5 kat fazla kar ettikleri ve yumurtanın halka en az 2 kat daha fazla fiyatına verilmesi olmaktadır.

Türkiye'nin tavuk yumurtası ihracatı:

Pandemiden önce Ülkemizin en çok Tavuk yumurtası ihracatı iran üzerinden gerçekleşmiştir. Ve sınır kapıları Covid-19 virüsünden dolayı kapanması üreticilerin körfez tarafında pazar arayışına neden olmuştur. Ama maalesef bu yoldan ihracatın yapılması, ekonomik açıdan uygun olmuyordu.

Bu konuda en çok ihracat yapılan ülkeler arasında ırak, suriye ve iran olmaktadır. Ve sınır kapılarının açılışı ile tavukçuluk sektörünün yeniden canlanması düşünülmektedir.

Tavukçuluk en önemli ve kritik sektör:

Büyük baş hayvanların eti genel olarak tüm dünyada diğer protein kaynaklarından daha yüksek fiyatta olmaktadır. Ayrıca yetiştiriciliği ise daha maliyetlidir. Ama tavuk ve diğer kümes hayvanlarının üretimi daha hızlı olmaktadır. Ve maliyeti ise daha düşük bir seviyede olmaktadır.

Bu yüzden herkesin temin edebileceği bir protein kaynağı olmaktadır. Dünya genelinde ülkelerin halkının yaşam kalitesi ve geliri orta düzeyde olmaktadır. Ve bu yüzden bu aileler için en uygun protein kaynağı tavuk eti ve yumurtası olmaktadır.

Bu ürünün fiyatının artması halkın masraflarının artmasına neden olmaktadır. Ve bu yüzden protestolar ve itirazların başlamasına yol açmaktadır. Türkiye tarım ve hayvancılık, bakanlığı tarafından verilen hibeler ve destekler türkiye genelinde tavukçuluk ve genel olarak kanatlı yetiştiriciliği sektörünün zaman geçtikçe gelişmesine neden olmaktadır.

Ve bu çalışmalardan dolayı, günümüzde tavukçuluk sektörü ülkemizin ekonomisinde büyük bir katkıya sahip olmaktadır. İran körfezi çevresindeki ülkeler ve genel olarak Ortadoğu ülkeleri, için tavuk eti ve yumurtası ihracatı ülkede döviz artmasına neden olmaktadır. Ve aynı zamanda işsizlik ve genel yaşam kalitesi ülkede artacaktır.

Tavukçuluk sektörünün çökmesine neden olan asıl faktör:

Tavuk yetiştiriciliği ve tavukçuluk sektörünün, en önemli maliyeti, yem olmaktadır. Ve tavuk yemi temin etmek için, tahılların kullanılması gerekmektedir. tavuk yemi genel olarak mısır ve buğdaydan oluşmaktadır. Ama soya küspesi gibi bileşenler ise etlik tavukların yem rasyonlarında yer almaktadır.

Bu tahıllar ülkemizde yeterli miktarda üretilmektedir. Ve bu yüzden tavukçuluk sektöründe bir sıkıntı yoktur. Lakin komşu ülkemiz, iran gibi ülkelerde ambargolar nedeni ile ekonomik durumu son derece düşük bir seviyede olmaktadır. Ve türkiye veya diğer ülkelerden ithalat yapmak zorunda olmaktadır.

Son zamanlarda Türkiye'den İran'a yaklaşık 50 bin ton tavuk ihracat gerçekleşmektedir. Ve iran devleti tavuk fiyatını kontrol etmek için, ithalat yapmak zorunda olmaktadır. Bir ürünün piyasada azalması, fiyat artışına neden olmaktadır.

Ve iran tavukçuluk sektöründe ise maliyetlerin artması nedeni ile sıkıntılar ortaya çıkmıştır. Hatta bazı üreticilerin iflas etmesine veya çiftlikleri tamamen kapatmalarına neden olmuştur.

Sonuç :

Tavuk eti ve yumurtası, tüm dünyada en çok tüketilen protein kaynağı olmaktadır. Ve düşük fiyatı nedeni ile herkesin temin edebileceği, bir ürün olmaktadır. Bu yüzden her zaman bu sektör devletlerin himayesinde olmaktadır.

Türkiye çevresinde bulunan ülkelerde bu sektör pek iyi durumda olmamaktadır. Ve bu ülkemiz için bir avantaj sayılmaktadır.