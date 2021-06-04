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Dünya

Türkiye'den Almanya'ya giden yolcular için karantina şartı kalktı

04 Haziran 2021 22:32

Almanya'nın, Türkiye'yi 6 Haziran'dan itibaren yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında "yüksek riskli" bölgeler listesinden çıkarıp "riskli bölgeler" grubuna dahil etmesiyle, Türkiye'den Almanya'ya giden kişilerin Covid-19 negatif test sonucunu ibraz etmeleri durumunda karantinaya girmesi gerekmeyecek.

AlmanyaTürkiyePCRnegatif test
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