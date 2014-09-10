Türkiye demokrasi raporu hazırlanıyor

Demokrasi Denetçileri Derneği, Türkiye’de demokrasinin takibi ve ölçümü için yeni bir çalışma başlattı. Yaklaşık altı ay sürmesi beklenen çalışmayla güvenirliği 20’den fazla ülkece kabul görmüş bir metedoloji ile Türkiye’nin demokrasi ölçümü yapılacak ve hazırlanacak rapor kamuoyuyla paylaşılacak.

Türkiye nasıl daha demokratik bir ülke olabilir? Sorusuyla yola çıkan Demokrasi Denetçileri Derneği Türkiye’de demokrasinin durumunu daha somut bir hale getirmek için yeni bir projeye soyundu. “Denetim Raporu 2014 Projesi” ile Türkiye’de bugüne kadar sivil veya resmi kuruluşlar tarafından yapılan çeşitli çalışmalardan farklı olarak, kapsayıcılık, bilimsellik, tarafsızlık ve sürdürülebilirlik gibi temel standartların hepsini karşılayacak bir rapor hazırlanması hedefleniyor.

“Vatandaşlık, kanun ve haklar, Temsilci ve hesap verebilir hükümet, sivil toplum ve kamouy katılımı ve Sınır ötesi demokrasi” ana başlıkları altında toplanan 75 konuda yapılacak değerlendirme sonucunda rapora son şekli verilecek.

Denetim Raporu 2014 Projesi’nin bilimsel bir sonuca ulaşması için tamamen verilere dayalı olması gerektiğine inanan dernek yönetimi, bu konuda uygulanacak metodoloji için de İngiltere demokrasi denetçileri olarak bilinen “Democratic Audit UK” adlı sivil toplum kuruluşu ile işbirliği yaparak destek aldı. King's College London üniversitesinden Dr. Andrew Blick ve London School of Economics bünyesindeki Kamu Politikası Grubunda çalışmalar yapan sean Kippin, geçen hafta Türkiye’ye de gelerek uygulanması gereken metodoloji hakkında eğitim verdi.

Demokrasi Denetçileri Derneği Başkanı Nida Gökçe dernek yöneticileri ile Dr. Andrew Blick ve Sean Kippin hafta sonunda T24’ü ziyaret ederek yapacakları çalışma hakkında bilgi verdi. “Bir ülkenin demokrasisi hakkında dışarıdan birilerin ahkam kesmesinin doğru sonuçlar vermeyeceğini” söyleyen Dr. Blick, kendilerinin yalnızca uygulanması gereken çalışma yöntemleri konusunda eğitim verdiklerini anlattı. Dernek Başkanı Nida Gökçe de çalışmanın tamamen dernek üyelerince tarama yöntemiyle yapılacağını yaklaşık altı ay sürecek çalışmanın ardından alınacak sonucun kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.