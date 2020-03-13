Türkiye'deki tüm ulusal ve uluslararası fuarlar ertelendi

Ticaret Bakanlığı, 2020 yılı fuar takviminde yer alan fuarlardan 16 Mart-30 Nisan döneminde Türkiye’de düzenlenmesi planlanan tüm ulusal ve uluslararası fuarların, Koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında 1 Mayıs 2020 sonrası döneme ertelendiğini açıkladı.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkıp dünyaya yayılan ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Koronavirüs önlemleri her geçen gün artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’deki vaka sayısının ikiye çıktığını açıklamasının ardından Ticaret Bakanlığın’dan da bir duyuru geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “2020 yılı fuar takviminde yer alan fuarlardan 16 Mart-30 Nisan döneminde Türkiye'de düzenlenmesi planlanan tüm ulusal ve uluslararası fuarlar, 12.03.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında yapılan toplantıda alınan kararlar ile Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun kararına uygun olarak 1 Mayıs 2020 sonrası döneme ertelenmiştir.” ifadelerine yer verildi.