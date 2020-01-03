"Türkiye'deki her beş yapıdan birisi kaçak"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaklaşık 3 milyon 600 bin yapı için imar barışı başvurusu yapıldığını açıkladı. CHP Milletvekili Murat Emir, ülkede 20 milyon civarında yapının olduğuna dikkat çekerek, "Bu olağanüstü bir rakam demek ki devlet uyumuş" dedi. Şehir Plancıları Odası Genel Sekreteri Ayhan Erdoğan, “Rakam, ülkedeki yaklaşık her beş yapıdan birinin, yasalara, yönetmeliklere ve plan kararlarına aykırı olarak inşa edildiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

CHP Milletvekili Murat Emir’in soru önergesi yanıt veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 3 milyon 599 bin 867 yapı için imar barışı başvurusunda bulunulduğunu buradan da toplamda 23 milyar 974 milyon 956 TL gelir elde edildiğini söyledi.