Türkiye değil İsviçre'de olacak

T24 - AB kaynakları İran'ın nükleer programına dair müzakerelerin 5 Aralık'ta İsviçre'de olması gerektiğini söyledi. İran görüşmelerin Türkiye'de olacağını açıklamıştı.



İran ve Batı ülkeleri arasında, İran'ın nükleer programını konu alan müzakerelerin Türkiye'de yapılması ihtimali gündemdeydi.



İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad Batılı ülkeler ile 15 Kasım'da Batılı ülkeler Türkiye'de buluşacağını açıklamıştı.



Başbakan Erdoğan ise nükleer müzakerelerle ilgili 23 Kasım ve 5 Aralık tarihlerini önerildiğini açıklamıştı.



Ancak AB kaynakları görüşme tarihinin 5 Aralık, görüşme yerinin ise İsviçre olması gerektiğini söyledi.



Konuyla ilgili daha önce bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton müzakerenin yeri ve zamanına AB'nin karar vereceğini söylemişti.





