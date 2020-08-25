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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 24 kişi hayatını kaybetti, 1502 yeni tanı kondu

Toplam ölü sayısı 6 bin 163'e, vaka sayısı 261 bin 194'e yükseldi

25 Ağustos 2020 19:37

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 25 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1502 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 6 bin 163'e, vaka sayısı 261 bin 194'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Bugün toplamda 6.5 milyon test sayısını geçtik. Yeni tespit edilen 1.500’den fazla hastamız var. Yeni hasta sayısını düşürmek mücadelemizin en önemli hedefi. Bu hedefe katkı için tedbirlere uyum şart. Sonunda yenilen virüs olacak."

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