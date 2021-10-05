Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacı sayısı açıklandı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sayısı 3 milyon 715 bin 913'e yükseldi. Suriyelilerin en çok yaşadığı 3 il ise sırayla İstanbul (532 bin 726), Gaziantep (457 bin 890) ve Hatay (436 bin 861) oldu.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü de, eylül sonu itibariyle Türkiye'de geçici koruma statüsünde bulunan Suriyelilerin sayısını güncelledi. Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin sayısı 3 milyon 715 bin 913'e yükseldi. Daha önce ise bu sayı, 2012'de 14 bin 237, 2014'te 1 milyon 519 bin, 2016'da 2 milyon 834 bin olarak kayıtlara geçmişti.

Suriyelilerin en çok yaşadığı 3 il ise sırayla İstanbul (532 bin 726), Gaziantep (457 bin 890) ve Hatay (436 bin 861) oldu. Bu 3 şehri sırayla Şanlıurfa, Adana ve Mersin takip ediyor.

Genç nüfus fazla

Göç İdaresi'nin yayınladığı verilere göre Türkiye'deki Suriyelilerin çoğunluğunu 0-9 yaş grubu çocuklar oluştururken, çocuklardan sonra 19-24 yaş arası gençler geliyor. Türkiye'de kadınlardan yaklaşık 250 bin fazla erkek Suriyeli tespit edildi. 90 yaş üzerinde bin 868 Suriyeli de geçici koruma kapsamında Türkiye'de barınıyor.

Yüzde 53'ü erkek

Yine Göç İdaresi'nin aktardığına göre Suriyeli erkekler, toplam Suriyeli sayısının yüzde 53,8'ini oluşturuyor. Suriyeli kadınların oranı ise yüzde 46,2. Genç nüfus olarak tanımlanan 15-24 yaş aralığında 757 bin 609 kişi bulunuyor. Suriyeli genç nüfusun toplam Suriyeli sayısındaki oranı yüzde 20,4.

Geri dönen Suriyeli sayısı

15 Eylül 2021 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından ülkesine dönen Suriyeli sayısının 462 bin 26 olduğu açıklandı. Bu sayı en son 6 Aralık 2020 tarihinde açıklanmış ve ülkesine dönen Suriyeli sayısının 419 bin 40 olduğu belirtilmişti. Yaklaşık olarak son 1 yıl içerisinde 42 bin 986 kişi ülkesine geri dönüş sağlamış.

48 bin üniversite öğrencisi Suriyeli

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Haziran 2021'de yapılan açıklamada 2021-2022 Eğitim-Öğretim döneminde üniversitelerde okuyan Suriyeli öğrenci sayısının 48 bin 192 olduğu aktarıldı.

Çalışma izni verilen sayısı arttı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 31 Mart 2019 tarihinde yapılan açıklamada Türkiye'de çalışma izni verilen Suriyeli sayısının 31 bin 185 kişi olduğu duyuruldu.

Türkiye vatandaşlığına geçenler

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türkiye vatandaşlığı verilen Suriyeli sayısının 110 bin olduğu belirtildi. Bu kişilerin 53 bini yetişkin, 57 bini ise çocuklardan oluşuyor.