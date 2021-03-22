Türkiye'de online ticaret platformu Binomo

Binomo, Dolphin Corp şirketi altında faaliyet gösteren, dünyanın 133 ülkesinde aktif olarak bulunan, günde yaklaşık 900 bini aşkın işlemin yapıldığı profesyonel bir ticaret platformudur.

Binomo nedir?

Binomo nedir nasıl para kazanılır? Birçok kullanıcı bu sorunun cevabını merak ediyor. Ancak şunu söylemek durumundayız ki; Binomo’dan para kazanmak, daha doğrusu Binomo’dan servet elde etmek gibi bir amacınız varsa yanlış yerdesiniz. Binomo ile ticareti öğrenebilir, kendinizi geliştirebilir, analiz yaparak, ticaret yaparak kendinize ek gelir elde edebilirsiniz.

Binomo, online bir ticaret platformu olmasının yanında aynı zamanda eğitici de bir platformdur. Bu site üzerinde online ticarette aktif olarak kullanabileceğiniz birbirinden değerli eğitimler yer almaktadır. Eğitim olanaklarının dışında Binomo müşteri hizmetleri kalitesiyle farkını da ortaya koymaktadır. Herhangi bir desteğe ihtiyacınız olduğunda 7/24 hazır canlı teknik destek ekipleri ile iletişime geçebilirsiniz. Teknik destek ekiplerine yazmanızın dışında support@binomo.com Binomo email adresine mail atarak da destek isteyebilirsiniz. Bir şikayetinizin olması durumunda da Binomo şikayetleri complaints@binomo.com mail adresinden değerlenmektedir.

Binomo 2018 yılında uluslararası finans komisyonu tarafından A kategori üyelik sınıfına girmeyi hak kazanmıştır. Bu üyelik ile Binomo, müşteri hizmetleri kalitesini, ilişkilerin şeffaflığını ve bağımsız ve tarafsız olan bir uyuşmazlık çözümü kuruluşu tarafından sağlanacak olan korumayı da garanti etmektedir. Bu üyelik aslında Binomo güvenilir mi sorusunun da cevabı niteliğindedir. Ayrıca güvenlik konusunda Binomo dolandırıcılığın da önüne geçmek için ekstra önlemler almaktadır.

Binomo nasıl kullanılır?

Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki; Binomo oynanacak bir oyun değil, ciddi bir online ticaret platformudur. Bu sebeple Binomo nasıl oynanır diye değil, nasıl kullanılır diye sorulması gerekmektedir. Binomo’yu kullanmaya başlamak için binomo.com adresine giderek kaydolmanız gerekiyor. Kayıt olmak için sitenin sağ üst tarafında bulunan “oturum aç” yazısına tıklayınız. Akabinde karşınıza çıkacak olan “Üye olun” sekmesinde sizden istenen gerekli boşlukları doldurunuz. Bilgilerinizi girdikten sonra “Hesap oluşturun” butonuna tıklayarak Binomo platformuna kaydınızı yapabilirsiniz.

Giriş yapma

Binomo’ya kaydolduktan sonra binomo.com sitesine girerek “oturum aç” butonuna tıklayınız. Sonrasında “Oturum aç” sekmesinden Binomo’ya kaydolduğunuz hesap bilgilerini girerek oturumunuzu başarılı bir şekilde açabilirsiniz. Oturum açtıktan sonra Binomo’nun birbirinden değerli fonksiyonunu kullanmaya başlayabilirsiniz.

Hesap türleri

Binomo’da Standart, Gold ve VIP olmak üzere üç farklı hesap türü bulunmaktadır. Bu hesap türlerinin birbirinden farklı özellikleri ve avantajları vardır. Kendi seviyenize göre bu hesap türlerinden birini alabilirsiniz. Ancak herkese tavsiyemiz şu ki; gerçek hesabınızdan işlem yapmadan veya hesap türünüzü değiştirmeden mutlaka demo hesap ile denemeler yapın. Binomo’nun sunduğu bu özellik kullanıcılar için düşünülmiştür ve amaç kullanıcıların gelişimidir.

Demo

Binomo demo hesap ile online ticarette kullanacağınız stratejileri test edebilirsiniz. Ayrıca demo hesap sayesinde sadece stratejileri test değil Binomo platformunun kolay anlaşılır arayüzüne de hızlıca alışabilirsiniz.

Para yatırma

Binomo para yatırma işlemini oturum açtıktan sonra “Kasiyer” bölümüne giderek yapabilirsiniz. Bu bölümde para yatırma yönteminizi seçip, yatırmak istediğinizi tutarı girip işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Para çekme

Binomo para çekme nasıl yapılır diye merak edenlere bu başlık altında cevap vereceğiz. Binomo para çekme işlemini de para yatırma işlemi gibi oturumunuzu açtıktan sonra “Kasiyer” bölümüne giderek yapabilirsiniz. Binomo para çekimi işlemi için öncelikle talep oluşturmanız gerekiyor. Yani “Kasiyer” bölümünden para çekme talebi oluşturuyorsunuz. Talebinizin onaylanması durumunda, para çekme (Binomo withdrawal) talebiniz işleme konuluyor. Ortalama 3 gün içerisinde sistemden geri dönüş alabilirsiniz ancak bu süre farklılık da gösterebilmektedir.

Limitler

Hesabınızdan para çekebilmeniz için belli limitler mevcuttur. Binomo para çekimi limiti günlük, haftalık ve aylık olarak mevcuttur. Bu limitler sırasıyla; 3.000 $ veya 3.000 $'a denk bir tutar, 10.000$ veya 10.000 $'a denk bir tutar, 40.000 $ veya 40.000 $'a denk bir tutar olarak belirlenmiştir. Bu limitlerin üzerinde bir para çekme talebi oluşturursanız bu talebiniz reddedilecektir. Binomo para çekme sorunu yaşan kullanıcıların birçoğu bu limitlere takılmaktadır. Eğer bu limitlere takılmıyor ve yine de Binomo para çekemiyorum diyorsanız, 7/24 canlı teknik destek ekipleriyle iletişime geçebilir, destek ekiplerinden yardım talep edebilirsiniz. Ekipler gerekli önlemleri alacak ve sorununuzu en kısa sürede çözmeye çalışacaktır.

Bonuslar

Diğer ticaret platformları ile karşılaştırıldığında Binomo’nun daha fazla bonusa sahip olduğunu söylemek yanlış olmaz. Binomo bonus kodlarıyla bonus elde edebileceğiniz gibi, para yatırmayarak da bonus elde edebiliyorsunuz (binomo no deposit bonus). Kısacası, Binomo ile ticaretinizi yaparken birçok fırsat yakalayabilirsiniz. Ancak unutulmaması gerekir ki bazı bonusların süreleri vardır ve bonus kullanılmadığı takdirde otomatik olarak geçersiz sayılır.

Binomo mobil

Online ticaret platformu Binomo’ya erişmek için sadece bilgisayarınızı değil, mobil cihazlarınızı da kullanabilirsiniz. Diğer ticaret platformlarına kıyasla daha basit bir mobil arayüzüne sahip olduğunu düşündüğümüz Binomo’yu dilediğiniz yerden dilediğiniz zaman mobil uygulamalar sayesinde kullanabilirsiniz.

APP

Android işletim sistemleri için geliştirilen Binomo uygulamasını Google Play'den indirebilirsiniz. İOS işletim sistemleri için geliştirilen Binomo uygulamasını App Store'dan indirebilirsiniz. İOS ve Android uygulamasını sadece cep telefonunuza değil, tabletlerinizden de kullanabilirsiniz.

APK

Android işletim sistemleri için geliştirilen Binomo mobil apk’yı cep telefonlarınız ve tabletlerinizden kullanabilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken Binomo apk indir linkine tıklamanız ve indirme işlemini gerçekleştirmeniz: https://binomo.com/tr/promo/android.

Yorumlar

Tüccarların sıkça uğradığı Binomo hakkında yapılan yorumları bu bölümde sizler için derledik. Gelin Binomo yorumlarına birlikte göz atalım.

Shektar Bhati: “Ticaret için harika platform. Binomo hizmetlerini seviyorum.”

GOLU kumar adlı kullanıcı altına bu Binomo uygulamayla gerçekten ek gelir elde etmek söylüyor.

Deepak Thakur adlı kullanıcı Binomo’nun ticaret için harika platform olduğunu, tamamen güvenli olduğunu ve iyi miktarda gelir elde etmek için Binomo kullanmanın güvenli bir yol olduğunu söylüyor.

Binomo helal mi?

Binomo haram mı yoksa Binomo helal mi soruları hala sıkça sorulmakta olduğunu görüyoruz. Bu soruyu malesef cevaplayamıyoruz. Binomo helal veya Binomo haramı demememizin temel sebebi; helal veya haram gibi kavramların çizgisi çok keskindir. Biz sizleri olumlu veya olumsuz olarak hiçbir şekilde etkilemek istemiyoruz. Ancak şunu da söylemek istiyoruz ki; Binomo bahis veya oyun sitesi değildir. Aksine, gerçek tüccarların kullandığı son derece profesyonel ve ciddi bir platformdur.

Sonuç

Binomo ticaret platformu sadece ticaret yapmak için kullanılan bir platform olmayıp, aynı zamanda kullanıcılarını eğiten, onları bilgilendiren bir platform olarak dikkatimizi çekti. Günümüzde kendisinden çok kullanıcısını düşünen inanın çok az sayıda işletme vardır ve Binomo bunlardan biri. Ancak, her seviyeden tüccarlar için gerçekten de birçok fırsat sunan Binomo’nun ciddi bir ticaret platformu olduğunu da unutmamak gerekiyor. Ticaret ciddi bir iştir ve başarılı olmak bilgi, beceri ve tecrübe ister. Sizlere tavsiyemiz ticaretin hangi seviyesinde olursanız olun mutlaka kendinizi geliştirmeye odaklanın.