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Türkiye'de Mossad adına casusluk yapmaktan yakalanan zanlılar hakim karşısında

Tespitlere göre, zanlılar özellikle Türkiye'deki Filistinli ve Suriyeli öğrenciler hakkında bilgi topluyordu

08 Şubat 2022 16:51

İsrail istihbarat servisi Mossad adına casusluk yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan 16 zanlı hakim karşısına çıkartıldı. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanıkların ifadeleri alınacak. Davanın ilk duruşmaları 4 gün sürecek.

MİT ve emniyet güçlerinin operasyonu ile ekim ayında yakalanan kişiler, tespitlere göre, özellikle Türkiye'deki Filistinli ve Suriyeli öğrenciler hakkında bilgi topluyordu. Bilgiler, şebeke aracılığıyla Mossad'a şifreli olarak ulaştırılıyordu.

Filistin asıllı öğrenciler de var

Yakalanan kişilerin arasında, bir süre önce "Türkiye'de kaybolduğu" haberleriyle gündeme gelen Filistin asıllı öğrenciler de bulunuyordu.

Türkiye'de, İsrail devleti için önem arz eden bilgi ve belgelerin elde edilmesi yönünde faaliyet yürüttükleri ve İsrail istihbarat servisiyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan zanlıların "uluslararası casusluk" suçundan tutuklanmasına karar verilmişti.

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