Türkiye'de mahsur kalan Ukraynalı bisikletçiler İtalya'ya getirildi

Rusya'nın Ukrayna işgali başladığında Türkiye'de bulunan ve savaş nedeniyle mahsur kalan Ukraynalı bisiklet takımları İtalya'ya getirildi.

İtalyan Bisiklet Federasyonu, sporcu ve antrenörlerden oluşan 24 kişilik Ukraynalı ekibin dün Türkiye'den İtalya'ya getirildiğini duyurdu.

Federasyon'un açıklamasına göre sporcular savaş başladığında Antalya'da kamptaydı.

24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna işgali başlayınca ekip ülkelerine dönemedi ve Türkiye'de mahsur kaldı.

İtalyan Bisiklet Federasyonu'nun devreye girmesiyle sporcular dün Roma'ya, ardından da ağırlanacakları L'Aqulla kentine götürüldü.

Ukrayna milli takımı heyeti başkanı Sergiy Grechyn dün Roma'daki Fiumicino Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, "İtalya'dan yardım istedik çünkü ülkeniz bizim için bisiklet sporuyla eş anlamlı, antrenmanlara ve yarışlara devam edebilmek için en iyi yerlerden biri" dedi.

Sergiy Grechyn işgali öğrendiklerinde şoke olduklarını söyledi ve "Ülkemiz çok zor durumda. Buradaki gençlerin bazılarının ebeveynleri günlerdir bombardıman altında sığınaklarda. Bu bizim için dramatik bir an" diye konuştu.

Ukraynalı sporcuları havalimanında karşılayan İtalyan Bisiklet Federasyonu Başkanı Cordiano Dagnoni de "Bu gençlerin Türkiye'den yaptığı yardım çağrısına hemen karşılık verdik. Sporun kardeşlik ve halklar arasında birlik barındıran ruhuna uygun olan buydu" dedi.

Deprem konutlarında kalacaklar

Aralarında gençler ekiplerinin de yer aldığı 20 sporcu ve 4 teknik görevli, L'Aquila kentinde depremzedeler için yapılan konutlarda ağırlanacak.

Bisiklet Federasyonu, Ukraynalı sporcuların ülkelerine dönmeleri mümkün olana kadar İtalya'daki yarışlara katılmasına izin verileceğini açıkladı.

Abruzzo bölgesindeki L'Aquila kentinde 2009'da meydana gelen depremde 300'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Ukraynalı sporcular, bu depremin ardından yapılan konutlarda ağırlanacak.

Abruzzo bölge yönetiminden Guido Liris dün Ukraynalı bisikletçileri karşılarken, "Abruzzo bölgesi evini kaybetmenin ne demek olduğunu biliyor" dedi.

L'Aquila Belediye Başkanı Pierluigi Biondi de "Çok kısa bir sürede her şeyini kaybetmenin, topraklarını terk etmek zorunda kalmanın anlamını biz iyi biliyoruz. Üzerimize düşeni yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.