Türkiye'de Koronavirüs | 55 kişi hayatını kaybetti; yeni vaka sayısı 14 bini aştı!

Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 837 Covid-19 testi yapıldı, 14 bin 230 kişinin testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı güncel tabloya göre, Türkiye'de bugüne kadar 66 milyon 160 bin 775 doz Covid-19 aşısı yapıldı. 39 milyon 486 bin 343 kişiye ilk doz, 22 milyon 853 bin 709 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün ve aşınızı olun."