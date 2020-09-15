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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 67 kişi daha hayatını kaybetti, 1742 yeni tanı kondu

Toplam ölü sayısı 7 bin 186'ya, vaka sayısı 294 bin 620'ye yükseldi

15 Eylül 2020 19:05

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 67 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1742 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 7 bin 186'ya, vaka sayısı 294 bin 620'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor. İyileşenlerimizin sayısı kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir. Mücadelede GÜÇ BİRLİĞİ yaparsak virüsü yenebiliriz."

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