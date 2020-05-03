Türkiye'de Koronavirüs | 61 kişi daha hayatını kaybetti, 1670 yeni tanı kondu; toplam ölüm sayısı 3 bin 397'ye, vaka sayısı 126 bin 45'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 61 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1670 yeni tanı konduğunu açıkladı. Böylece Koronavirüs kaynaklı toplam ölüm sayısı 3 bin 397'ye, vaka sayısı 126 bin 45'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

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Koca, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

11 MART’TAN BU YANA, İLK KEZ BUGÜN, iyileşen hasta sayımız, mevcut Koronavirüs hasta sayımızı geçti. Tedbirlere uyuldukça, sonuç, çok daha iyi olacak.