T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 44 kişi daha hayatını kaybetti 1368 yeni tanı kondu

Toplam ölüm sayısı 4 bin 140'a; vaka sayısı ise 149 bin 435'e yükseldi

17 Mayıs 2020 19:30

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 44 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1368 yeni tanı konduğunu açıkladı. Böylece Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 140'a; vaka sayısı ise 149 bin 435'e yükseldi. 

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

TIKLAYIN - Tablo ve grafiklerle Türkiye'nin tüm Koronavirüs verileri

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Yeni vaka sayımızda beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti. Bazı verilerse, genel seyir içinde olağan değişkenlikler gösterdi. Koronavirüs'ün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın ve ertesi gün evde kalalım.

ETİKETLER

KoronavirüsTürkiye koronavirüscovid-19koronavirüs ölükoronavirüs vakabugün kaç kişi öldübugün kaç vaka var
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24