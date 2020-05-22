Türkiye'de Koronavirüs | 27 kişi daha hayatını kaybetti; 952 yeni tanı kondu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 27 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 952 yeni tanı konduğunu açıkladı. Böylece Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 4 bin 276'ya, vaka sayısı 154 bin 400'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

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Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Artan test sayısına rağmen YENİ VAKA SAYISI 1.000'İN ALTINDA. Destek tedavisine ihtiyaç duyanların sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe."