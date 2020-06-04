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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 21 kişi daha hayatını kaybetti, 988 yeni tanı kondu

Toplam ölü sayısı 4 bin 630'a, toplam vaka sayısı 167 bin 410'ya yükseldi

04 Haziran 2020 20:18

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 21 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 988 yeni tanı konduğunu açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 4 bin 630'a, toplam vaka sayısı 167 bin 410'ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

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Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Test sayımız, tarama amaçlılar dâhil, 54.000’in üzerinde. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur."

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