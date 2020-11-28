Türkiye'de Koronavirüs | En yüksek günlük can kaybı açıklandı, vaka sayısı 30 bini geçti!

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 182 kişi daha hayatını kaybetti, 6 bin 714 hasta dahil olmak üzere 30 bin 103 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 13 bin 373'e, hasta sayısı ise 487 bin 912'ye yükselirken, toplam vaka sayısı henüz bilinmiyor. Öte yandan 182 ölüm, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle ilk ölümün yaşandığı 17 Mart'tan bu yana Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı en yüksek veri oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 4.903 ağır hastamız var. Sağlık ordumuz ağır yük altında. Her birimiz tedbirlere uymakla mesulüz. Bu kişisel bir tercih değil, toplumsal bir zorunluluktur."