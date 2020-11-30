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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 188 kişi daha hayatını kaybetti, 6514 yeni 'hasta' tespit edildi

Açıklanan tabloya göre hasta sayısı 500 bini geçti

30 Kasım 2020 20:40

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 188 kişi daha hayatını kaybetti, 6514 yeni hasta tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 13 bin 746'ya, hasta sayısı ise 500 bin 865'e yükseldi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bugün tespit edilen 6.514 yeni hastamız var. Daha sıkı korunma ve daha sıkı tedbire ihtiyacımız var. Mücadeleyi birlikte sürdürmek zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleye destek olun. covid19.saglik.gov.tr

 

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