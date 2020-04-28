Türkiye'de Koronavirüs | 92 kişi daha hayatını kaybetti; 2 bin 392 yeni tanı kondu toplam ölüm sayısı 2 bin 992'ye, vaka sayısı 114 bin 653'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte Türkiye'de 92 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 2 bin 392 kişiye daha tanı konduğunu duyurdu. Böylece toplam ölü sayısı 2 bin 992'ye toplam vaka sayısı 114 bin 653'e ulaştı.

Bugün 29 bin 230 kişiye test yapıldı. 5 bin 18 kişi iyileşirken toplam iyileşen sayısı 38 bin 809'a yükseldi.

Bakan Koca, yoğun bakımdaki ve entübe edilen hasta sayısının düştüğünü belirterek, "Son 24 saatte 5.000’den fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40.000’e yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım" ifadelerini kullandı.