Türkiye'de Koronavirüs | 70 kişi daha hayatını kaybetti, 13 bin 849 yeni vaka tespit edildi
26 Mart 2022 21:15
Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son 24 saatte yapılan 267 bin 848 testte 13 bin 849 vaka tespit edildi. 70 kişi hayatını kaybederken, 17 bin 673 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Covid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 267 bin 848 testte 13 bin 849 vaka tespit edildi.
En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,32 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,07 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 751 bin 309’a yükseldi.