Türkiye'de Koronavirüs | 70 kişi daha hayatını kaybetti, 13 bin 849 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son 24 saatte yapılan 267 bin 848 testte 13 bin 849 vaka tespit edildi. 70 kişi hayatını kaybederken, 17 bin 673 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Covid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 267 bin 848 testte 13 bin 849 vaka tespit edildi.