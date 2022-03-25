Türkiye'de Koronavirüs | 68 kişi daha hayatını kaybetti, 15 bin 303 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son 24 saatte yapılan 288 bin 140 testte 15 bin 303 vaka tespit edildi. 68 kişi hayatını kaybederken, 18 bin 965 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Covid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 288 bin 140 testte 15 bin 303 vaka tespit edildi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 68 oldu. Bir günde toplam 288 bin 140 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 18 bin 965 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi.

En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,32 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,07 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 733 bin 931’e yükseldi.