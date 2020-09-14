Türkiye'de Koronavirüs | 63 kişi daha hayatını kaybetti, 1716 yeni tanı kondu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1716 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 7 bin 119'a, vaka sayısı 292 bin 878'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Hastalığın bulaşma hızında tespit edilmiş bir yavaşlama yok. Bugün hastalığa yakalanan 1.716 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısı 60’tan fazla. Tek tek mücadele edemeyiz ama birlikte galip gelebiliriz. BİRLİKte TEDBİRlere uyalım."