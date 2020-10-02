Türkiye'de Koronavirüs | 63 kişi daha hayatını kaybetti, 1442 'hasta' tespit edildi

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 63 kişi daha hayatını kaybetti, 1442 yeni hasta (semptom gösteren ve Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi) tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 8 bin 325'e, hasta sayısı ise 321 bin 512'ye yükseldi. Covid-19 testi pozitif çıkan ancak belirti göstermeyen 'vaka' sayısı bilgisi paylaşılmadı.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Ağır hasta sayısında ve zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.455. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Tedbirlere birlikte uyarak bu gerilemeyi sağladık. Birlikten kuvvet doğar. Birlik olalım."