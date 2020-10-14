Türkiye'de Koronavirüs | 57 kişi daha hayatını kaybetti, 1671 yeni 'hasta' tespit edildi

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 57 kişi daha hayatını kaybetti, 1671 yeni 'hasta' tespit edildi, vaka sayısı bilgisi ise paylaşılmadı. Böylece toplam ölüm sayısı 9 bin 14'e, hasta sayısı ise 340 bin 450'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, günlük Covid-19 tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 57 kişi hayatını kaybederken, 1671 yeni 'hasta' (Covid-19 testi pozitif çıkan ve belirti gösteren kişi) tespit edildi. Covid-19 testi pozitif çıkan ve belirti göstermeyen 'vaka'ların sayısı ise paylaşılmadı.

115 bin 328 test yapılırken, iyileşen hasta sayısının da 1396 olduğu bilgisi paylaşıldı.