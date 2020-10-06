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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 55 kişi daha hayatını kaybetti, 1511 yeni 'hasta' tespit edildi

Toplam ölüm sayısı 8 bin 553'e, hasta sayısı 327 bin 557'ye yükseldi

06 Ekim 2020 19:32

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 55 kişi daha hayatını kaybetti, 1511 yeni hasta (semptom gösteren ve Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi) tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 8 bin 553'e, hasta sayısı ise 327 bin 557'ye yükseldi. 'Vaka' sayısı bilgisi paylaşılmadı.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Bugün tespit edilen 1.511 yeni hasta var. Tedbirlerle galip geleceğiz. Birlik ve beraberlik virüsle mücadelenin gücü. Bu güce destek verin."

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