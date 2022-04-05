Türkiye'de Koronavirüs | 37 kişi daha hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı 12 bin 213 olarak kaydedildi

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 37 kişi daha hayatını kaybetti, 12 bin 213 kişide Koronavirüs tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Covid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 232 bin 135 testte 12 bin 213 vaka tespit edildi. 37 kişi hayatını kaybederken, 13 bin 568 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Covid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 232 bin 135 testte 12 bin 213 vaka tespit edildi.