Türkiye'de Koronavirüs | 37 kişi daha hayatını kaybetti, 5 bin 261 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 37 kişi daha hayatını kaybetti, 222 bin 068 test yapıldı; 5 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı. Tabloya göre; iyileşen sayısı ise 5 bin 242 oldu.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 60,74, 2'nci doz ortalaması yüzde 27,63 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 37 milyon 698 bin 483, 2'nci dozda 17 milyon 152 bin 942 ve 3'üncü dozda 2 milyon 887 bin 404 olmak üzere toplam 57 milyon 738 bin 829 aşı uygulandı.

Aşılamada illerin durumu

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Ağrı, Şırnak, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Siirt ve Bitlis oldu.

Sağlık Bakanı Koca: Bir an evvel aşınızı olun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verileri paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Kırmızı kategorideki illerimizde vaka sayılarının düşüş eğilimini kontrol altında tutmak güçleşiyor. Mücadelede yerinizi almak için biran evvel aşınızı olun. "