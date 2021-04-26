Türkiye’de Koronavirüs | 353 kişi yaşamını yitirdi, yeni vaka sayısı 37 binin üzerinde

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 353 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 716 yeni 'hasta' olmak üzere, 37 bin 312 yeni vaka 'vaka' tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatin verilerinin yer aldığı günlük Koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 353 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, Covid-19 nedeniyle yaşanan toplam can kaybı sayısı 38 bin 711'e yükseldi.

37 bin 312 kişiye tanı konulmasıyla birlikte toplam vaka sayısı 4 milyon 667 bin 281'e yükseldi.

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