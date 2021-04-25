Türkiye’de Koronavirüs | 347 kişi yaşamını yitirdi, yeni vaka sayısı 38 binin üzerinde

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 347 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 801 yeni 'hasta' olmak üzere, 38 bin 553 yeni vaka 'vaka' tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatin verilerinin yer aldığı günlük Koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 347 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, Covid-19 nedeniyle yaşanan toplam can kaybı sayısı 38 bin 358'e yükseldi.

38 553 kişiye tanı konulmasıyla birlikte toplam vaka sayısı 4 milyon 629 bin 969'a yükseldi.

Öte yandan tabloda düne göre bugün test sayısı azalarak 260 bin 280'e düştü.